Oro | in calo a 1 290 | 7 dollari

Oroscopo di Paolo Fox - Classifica settimana 20-25 maggio/ Sagittario - Leone in calo (Mezzogiorno in famiglia) : Paolo Fox, Oroscopo e Classifica settimanale dal 20 al 25 maggio 2018 su DiPiù Tv durtante Mezzogiorno in Famiglia: inizia un periodo favorevole per i Gemelli, il Toro è molto apprezzato.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:35:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo del weekend 12-13 maggio : Vergine - sabato di calo fisico. E gli altri segni? : Oroscopo del weekend di PAOLO Fox: analisi segno per segno. Grande rivalsa per il Leone, Vergine un po' indeciso, Sagittario altrettanto, Capricorno ferite ancora aperte.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 08:54:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 10 maggio 2018 : Vergine e Gemelli in calo - problemi fisici o altro? : Oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 maggio 2018, previsioni segno per segno: Gemelli condizione pesante al momento, Capricorno in netta ripresa, Sagittario limitato in questo periodo.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:29:00 GMT)

LavOro - Cgia : in calo quello occasionale : 12.31 Sono 592.000 gli addetti che nel 2017 hanno svolto un'attività lavorativa nel nostro Paese per meno di 10 ore a settimana. Di questi, 389.000 hanno prestato servizio come dipendenti e gli altri 203.000 come lavoratori autonomi. Dal 2014 il numero di questi lavoratori è in lieve calo sia a seguito della ripresa occupazionale sia per la riforma dei voucher del 2017,che ha "aumentato" il ricorso al Lavoro irregolare.I numeri sono ...

Cgia : lavOro occasionale in calo - 592.000 occupati con meno di 10 ore alla settimana : Sono persone impiegate principalmente, nei servizi alla persona, come baby sitter, domestiche, badanti, o al servizio di attività legate alla cura della persona (parrucchiere, centri benessere, estetiste, etc.), nel settore alberghiero e della ristorazione

LavOro - disoccupazione giovanile in calo al 31 - 7%. L’occupazione torna ai livelli del 2008 : I dati Istat sull'occupazione fanno sorridere l'Italia: la disoccupazione giovanile è in calo e si attesta al 31,7%, il miglior dato dal 2011. Il tasso di occupazione sale invece al 58,3%, il miglior dato dal 2008. Aumenta la stima degli occupati e scende il tasso di inattività.Continua a leggere

L’arrivo di Vasco Rossi a Rimini per le prove del tour 2018 (video) : l’accoglienza calOrosa del pubblico : calorosa accoglienza per Vasco Rossi a Rimini, pronto a dare il via alle prove del VascoNonStopLive 2018, il tour negli stadi in partenza il 27 maggio con la data zero di Lignano Sabbiadoro, che tra l'1 e il 21 giugno raggiungerà le città di Torino, Padova, Roma, Bari e Messina. Era atteso ormai da giorni ed è arrivato il Primo Maggio, mentre nel resto d'Italia andavano in scena i Concertoni della Festa dei Lavoratori di Roma e Taranto. Dopo ...

Stacanovismo sul lavOro - ecco il decalogo per alleggerire lo stress : E a risentirne è la salute: lo conferma anche la scienza che con una ricerca pubblicata sulla rivista Lancet e ripresa dalla CBS, stabilisce che lavorare più di 55 ore alla settimana accresce il ...

TesOro - rendimenti in forte calo nell'asta di BTP e CCTeu : Teleborsa, - rendimenti in forte calo nell'asta di BTP e CCTeu in occasione della quale il Tesoro ha collocato titoli per oltre 9 miliardi di euro. Sul BTP decennale il rendimento si è attestato all'1,...

TesOro - rendimenti in forte calo nell'asta di BTP e CCTeu : rendimenti in forte calo nell'asta di BTP e CCTeu in occasione della quale il Tesoro ha collocato titoli per oltre 9 miliardi di euro. Sul BTP decennale il rendimento si è attestato all'1,70%, in ...

Giornata Mondiale della Salute sul LavOro - per la scienza lo “stacanovismo” nuoce alla salute : ecco il decalogo per salvaguardare il proprio benessere : Stacanovisti avvisati, lavorare troppo fa male alla salute. Esempio lampante ne è Aleksej Stachanov, lavoratore-modello nell’URSS degli anni Trenta: dopo essere diventato un simbolo politico per le sue performance lavorative nelle miniere sovietiche e aver dato il nome all’omonimo movimento morì, probabilmente anche a causa della fatica accumulata… proprio per un infarto. Ma il benessere del cuore non è l’unico fattore a logorarsi con una ...

Oro in calo a 1320 dollari l'oncia : Il rialzo dei rendimenti statunitensi e l'aumento della probabilità di una politica della Fed ancora più restrittiva potrebbero attrarre su altri asset investimenti altrimenti destinati all'oro. D'...

Oro in calo a 1320 dollari l'oncia : Il rialzo dei rendimenti statunitensi e l'aumento della probabilità di una politica della Fed ancora più restrittiva potrebbero attrarre su altri asset investimenti altrimenti destinati all'oro. D'...

Def - giovedì il testo potrebbe approdare al Consiglio dei ministri. Il TesOro pronto a certificare un calo del debito : Il Tesoro ha promesso un significativo calo del debito pubblico da quest'anno in poi e probabilmente la riduzione sarà indicata esplicitamente nel Def in arrivo a breve. Ma al momento l'Italia, con il suo 131,8% del Pil certificato, dopo l'Istat, anche da Eurostat per il 2017, è seconda in Europa solo alla Grecia. Più efficienti di noi sono stati il Portogallo, il Belgio e anche la Spagna, arrivata a meno del 100%.Lo scorso ...