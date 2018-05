Operai morti alla Lamini | forno difettoso e falle nei protocolli di soccorso | le

INCIDENTE IN CANTIERE NAVALE - Operai O SCHIACCIATO DA LASTRA METALLICA/Ancora morti sul lavoro - record in Veneto : La Spezia, INCIDENTE CANTIERE NAVALE : morto OPERAIO , un altro grave. Le ultime notizie: sono stati travolti da LASTRA METALLICA . Indagano sull'accaduto i carabinieri(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 23:09:00 GMT)

Due Operai sono morti in un cantiere navale di La Spezia : Due operai sono morti nel pomeriggio in un cantiere navale a La Spezia, in Liguria. L’incidente è avvenuto nei cantieri del gruppo Antonini e per il momento non ci sono altre informazioni. La morte dei due operai è stata confermata The post Due operai sono morti in un cantiere navale di La Spezia appeared first on Il Post.