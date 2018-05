Openjobmetis | oltre 1 400 opportunità in tutta Italia per l' estate

adnkronos

: RT @Pianeta_Basket: LIVE: Gara-1 Germani Brescia - Openjobmetis Varese: Il concerto di Biagio Antonacci obbliga la Germani ad attraversare… - michimonti : RT @Pianeta_Basket: LIVE: Gara-1 Germani Brescia - Openjobmetis Varese: Il concerto di Biagio Antonacci obbliga la Germani ad attraversare… -

(Di martedì 22 maggio 2018) "Ci troviamo sicuramente di fronte a uno dei periodi più adatti per inserirsi nel mondo del lavoro", ha dichiarato Laura Piccolo, responsabile grandi clienti di. "Come agenzia per il ...