OneDrive è il servizio di cloud storage più utilizzato dalle imprese secondo un sondaggio

(Di martedì 22 maggio 2018) Un recenteeffettuato da Spiceworks su circa 544 aziende nordamericane ed europee, ha portato alla luce dei risultati piuttosto incoraggianti per Microsoft. Analizzando i dati raccolti, emerge infatti che la maggior parte delle aziende utilizza attualmentecomedi archiviazionesuperando di gran lunga la concorrenza di Dropbox e Google Drive. Negli ultimi anni, l’adozione di tecnologie dibasate sulla nuvola è aumentata vertiginosamente nel settore enterprise raggiungendo quota 80%, e di questi ben il 51, dunque la maggioranza, utilizza la proposta targata Redmond. Dropbox e Google Drive riportano invece un 34% di share mentre Apple un misero 13% in quanto sembra non aver ottenuto l’approvazione degli utenti aziendali a differenza di quelli consumer. Ciò che veramente risulta essere molto positivo per Microsoft è la crescita che ...