One Piece Grand Cruise mette piede su PlayStation VR

One Piece - il ritorno di Skypiea in HD Video : 2 Le indiscrezioni dal Giappone vorrebbero il ritorno in HD di una delle saghe più belle di One Piece, il fortunato Anime ispirato al manga omonimo di Eichiro Oda [Video]. Stiamo parlando precisamente delle avventure di Rubber e co. ambientate a Skypiea, l'isola del cielo governata un tempo dal perfido Eneru. Ad annunciare il progetto è la casa editrice Shueisha. Lo special televisivo dovrebbe intitolarsi: 'One Piece Episode of ...

Nuovi dettagli su One Piece World Seeker anticipano i misteri di Jail Island : One Piece World Seeker, la nuova e promettente avventura open World ispirata all'adattamento anime del manga di successo di Eiichiro Oda, prende sempre più forma ed è attualmente in sviluppo. Il gioco di Bandai Namco torna a mostrarsi sulle pagine del magazine giapponese Weekly Shonen Jump di questa settimana, con nuove informazioni che ci anticipano i misteri della nuova ambientazione che potremo esplorare liberamente nei panni di Monkey D. ...

Nuovi screenshot di One Piece World Seeker ci mostrano i Vinsmoke : A poche ore di distanza dalle immagini rilasciate questa mattina, Bandai Namco ha mostrato ancora Nuovi screenshot dedicati a One Piece World Seeker. Questa volta, protagonisti indiscussi degli scatti sono i tre fratelli Vinsmoke della Germa 66, i fratelli di Sanji, che affrontano Monkey D. Rufy in uno scontro che pare senza esclusione di colpi! Nelle nuove immagini possiamo ammirare Ichiji, Niiji e Yonji che le suonano di santa ragione al ...

One Piece Grand Cruise per PlayStation VR ha una data di uscita : Dopo le recenti notizie sui nuovi personaggi e le nuove immagini di One Piece World Seeker, Bandai Namco Entertainment Europe condivide altre informazioni sul suo franchise, stavolta è il turno di One Piece Grand Cruise per PlayStation VR che, finalmente, ha una data di uscita.In One Piece Grand Cruise, sviluppato in collaborazione con Spike Chunsoft Studios, i giocatori dovranno salpare sulla famosa nave Thousand Sunny per raggiungere la ...

One Piece World Seeker : annunciati nuovi personaggi e pubblicate nuove immagini che mostrano ambientazioni e NPC : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi che il Germa 66 e la Vinsmoke Family saranno presenti come personaggi in One Piece World Seeker e, inoltre, sono state condivise delle nuove immagini dedicate al gioco.Il Germa 66 e la Vinsmoke Family approdano su Jail Island! Ichiji, il fratello più vecchio dei Vinsmoke è un combattente che usa il potere del Fuoco. Niji, lancia attacchi velocissimi ricoprendosi il corpo con l'elettricità. Yonji, ...

Nuove immagini per One Piece World Seeker - focus su personaggi e ambientazione : Bandai Namco ha rilasciato Nuove immagini per One Piece World Seeker, il videogioco ispirato al manga di Eiichiro Oda e all’adattamento anime della Toei Animation. I nuovi screenshot si focalizzano sull’ambientazione e sui personaggi del gioco, divisi tra qualche NPC e qualche storico comprimario dell’opera. Vediamo insieme tutte le Nuove immagini. Vediamo, infatti, Monkey D. Rufy fronteggiare Rob Lucci, che dovrebbe essere a ...

'Per questo mi chiamo Giovanni' - al Mancinelli la piece su FalcOne chiude la rassegna per le scuole : Il CNA Umbria ha deciso di sostenere gli spettacoli patrocinandoli e supportandoli con un contributo. ATTORI & TECNICI PER questo MI chiamo GIOVANNI Da un padre a un figlio, la storia di Giovanni ...

One Piece World Seeker : Yonji - Ichiji e Niji appariranno nel gioco : Descritti come i fratelli di Sanji, Germa 66 sono super umani nati attraverso il potere delle scienza e cercheranno di contrastare Luffy con il loro equipaggiamento super tecnologico ed abilità ...

In One Piece World Seeker ci saranno i Vinsmoke - fratelli di Sanji : Bandai Namco ha svelato un'importante aggiunta in One Piece World Seeker, il nuovo videogioco action adventure open World ispirato al manga di Eiichiro Ora, dal quale la Toei Animation ha tratto il noto adattamento animato. Le pagine di Weekly Shonen Jump svelano che i fratelli Vinsmoke, consanguinei di Sanji - il cuoco dei Pirati di Cappello di Paglia - faranno parte del gioco! Ancora non sappiamo quale sarà il ruolo dei tre fratelli ...

One Piece Bounty Rush offre battaglie multiplayer a squadre in tempo reale : One Piece Bounty Rush è un gioco di azione che offre battaglie multigiocatore a squadre in tempo reale. Il titolo è ambientato nel mondo della serie animata e affronterete battaglie tra squadre fino a quattro giocatori con lo scopo di arraffare quanto più bottino possibile. L'articolo One Piece Bounty Rush offre battaglie multiplayer a squadre in tempo reale proviene da TuttoAndroid.

One Piece World Seeker : Bandai Namco condivide nuove informazioni su Jail Island : Dopo avervi proposto la nostra puntuale anteprima dedicata a One Piece World Seeker, ecco che il titolo dedicato a Cappello di Paglia e la sua ciurma torna protagonista con una nuova serie di informazioni.Infatti, Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi maggiori dettagli su One Piece World Seeker.La ciurma di Cappello di Paglia arriva su Jail Island dove un vago senso di pericolo sembra aleggiare...Jail Island, una volta era chiamata ...

Svelata la location di One Piece World Seeker - il gioco ispirato al manga di Eiichiro Oda : Fino ad ora ci era ignota la location di One Piece World Seeker, il nuovo e atteso videogioco ispirato al manga di Eiichiro Oda - di cui, finora, la Toei Animation ha già trasposto una versione anime di oltre 800 episodi tutt'ora in corso. Dalle pagine di Weekly Shonen Jump emergono finalmente informazioni sull'ambientazione dell'avventura videoludica di Monkey D. Rufy e della sua ciurma! Secondo la scan della rivista, opportunamente tradotta ...

One Piece - anticipazioni giapponesi : in arrivo uno scontro epocale Video : In questo articolo vi forniremo nuove e succulente anticipazioni sull'#anime di One Piece. Il capolavoro di Eichiro Oda è oramai divenuto un cult a livello internazionale [Video]. Sono stati numerosi i progetti atti a festeggiare il ventesimo anniversario della pubblicazione del fumetto in madrepatria. Uno di questi è l'annunciata serie in live action che dovrebbe partire l'anno prossimo. Tornando alla serie animata, al momento in Giappone siamo ...