Ondata di rilasci per Huawei P8 Lite 2017 con aggiornamento B209 | dritte su memoria

(Di martedì 22 maggio 2018) Una delle questioni più calde a proposito del cosiddettoP8non riguarda tanto i tempi necessari per toccare con mano l'del sistema operativo Android Oreo, considerando il fatto che ad oggi non sappiamo ancora quanto durerà il beta testing partito un paio di settimane fa. Piuttosto, credo sia necessario concentrarsi su un'altra questione molto calda, come quella relativa al consumo dellainterna.Diverse segnalazioni hanno infatti evidenziato che le ultime patch ottimizzate perP8hanno messo a dura prova la capacità interna del popolare smartphone Android sotto questo punto di vista, ma a tal proposito invito tutti i nostri lettori a prestare attenzione all'. Lo stesso che abbiamo iniziato a trattare su queste pagine non molto tempo fa. Stando alle primissime testimonianze di chi ha provato il pacchetto ...