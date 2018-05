Omicidio Rosboch a Ivrea Facebook nega l’accesso alle chat | “Richieste non pertinenti

Omicidio Rosboch - il pm chiede sedici anni di carcere per Abbattista : Dopo tre ore di requisitoria il pm, Giuseppe Ferrando oggi, martedì 22 maggio, ha chiesto in Tribunale a Ivrea una condanna a 16 anni totali per Caterina Abbattista, accusata di concorso in Omicidio e truffa ai danni di Gloria Rosboch. ...