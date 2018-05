Obesità | dal recettore della nicotina una possibile cura

Obesità : l’osteoartrosi potrebbe essere causata dai batteri intestinali regolati dall’alimentazione : l’osteoartrosi è un effetto collaterale comune dell’ Obesità ed è stata a lungo considerata come una conseguenza dello stress eccessivo sulle articolazioni. Ma ora i ricercatori dell’University of Rochester forniscono le prime prove che i batteri nell’intestino – regolati dall’alimentazione – potrebbe ro essere la forza trainante principale del l’osteoartrosi . Il team di ricercatori ha nutrito dei topi con un’alimentazione ad alto contenuto di ...

Salute : l’ Obesità nuoce al fegato dei bimbi fin dall’età di 8 anni : L’aumento di peso può avere un impatto negativo sulla Salute del fegato nei bambini fin dall’età di 8 anni . Lo ha dimostrato, per la prima volta, un nuovo studio pubblicato sul ‘Journal of Pediatrics’, dal quale emerge che i piccoli che a 3 anni hanno una circonferenza della vita oltre i limiti hanno più probabilità di avere marcatori per la steatosi epatica non alcolica entro i successivi 5 anni . “Con ...

Obesità infantile : l’allattamento al seno può proteggere i bambini nati in sovrappeso dallo sviluppare la pericolosa condizione : l’allattamento al seno può proteggere i bambini nati in sovrappeso dallo sviluppare l’Obesità infantile, secondo un nuovo studio della Ewha Womans University College of Medicine, in Corea del Sud. Nello studio, i bambini nati in sovrappeso avevano molta più probabilità di essere obesi entro i 6 anni rispetto ai bambini nati con un peso nella norma. Ma il rischio di essere sovrappeso o obesi diminuiva notevolmente se venivano allattati al seno ...