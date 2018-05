Nyt | New York University | nome Conte non nei nostri archivi

Conte specializzato alla New York University. Il Nyt : «Non ci risulta» : Giuseppe Conte già nella bufera per la questione dei corsi estivi alla New York University. Nel suo curriculum di 12 pagine si afferma che ha frequentato quei master nella prestigiosa...

Giuseppe Conte - Nyt : “Nel curriculum studi alla New York University. Ma all’Ateneo non risulta” : Nel suo curriculum ufficiale ha scritto di aver soggiornato, “ogni estate e per periodi non inferiori a un mese, presso la New York University, per perfezionare e aggiornare i suoi studi, dal 2008 al 2012″. Ma secondo il New York Times quella voce nelle esperienze passate di Giuseppe Conte all’universita americana non risulta. Spunta un piccolo caso sul curriculum del professore che Luigi Di Maio ha indicato a Sergio Mattarella ...

