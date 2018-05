Nuovo singolo per i Backstreet Boys

Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri e Sean Kingston nel Nuovo singolo “Amore e Capoeira” : In uscita l'1 giugno The post Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri e Sean Kingston nel nuovo singolo “Amore e Capoeira” appeared first on News Mtv Italia.

Annunciato il Nuovo singolo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e Sean Kingston : Amore e Capoeira atteso a giugno : Il nuovo singolo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri sta per arrivare. Amore e Capoeira sarà rilasciato il 1° giugno 2018 e sarà una nuova corsa al tormentone estivo dopo L'esercito del selfie. L'annuncio arriva dai canali social dei due produttori, ormai abituati ai dischi di platino, nei quali hanno rilasciato la data ufficiale nella quale torneranno in radio con un nuovo brano dopo Da sola/In the night con Elisa e Tommaso Paradiso dei ...

Run è il Nuovo singolo di Lodovica Comello sulla forza di affrontare la paura : audio e testo : Il nuovo singolo di Lodovica Comello è Run. Il brano è emerso al termine del contest Una canzone per te, grazie al quale l'artista friulana ha potuto scegliere la nuova canzone da lanciare per il suo ritorno in musica. Il testo porta la firma di Alice Bighin e rappresenta una ballad nella quale si tratta del tema della paura e della maniera di affrontarla e superarla. Run è disponibile in tutte le piattaforme di streaming digitale dal 22 ...

Il ritorno di Levante in Stay Open - Nuovo singolo per Tuborg con Diplo e MØ : Levante in Stay Open porta tutto il coraggio e la forza della musica scritta in italiano. Claudia Lagona è la protagonista della nuova annata del progetto Tuborg Open, per il quale ha appena realizzato un singolo che sarà rilasciato il 25 maggio prossimo, in collaborazione con Diplo ed MØ. Un percorso non facile, il suo, che ha dovuto tradurre il brano dall'inglese e dargli una resa nella nostra lingua che fosse credibile. Sentita da ...

Coma_Cose : fuori ora il Nuovo singolo “Nudo integrale” : In attesa del tour estivo The post Coma_Cose: fuori ora il nuovo singolo “Nudo integrale” appeared first on News Mtv Italia.

Dolor de cabeza – Mal di testa di Riki e CNCO - il Nuovo singolo in Live & Summer Mania (tracklist) : Dolor de cabeza / Mal di testa di Riki e CNCO è il nuovo singolo in uscita domenica 27 maggio alle ore 23.30 negli store digitali. Ad annunciare il titolo del nuovo singolo ai fan è stato lo stesso Riccardo Marcuzzo attraverso un post sui social network nelle scorse ore. Il brano in featuring con la band americana CNCO, al quale Riki ha lavorato nelle scorse settimane, si intitola Dolor de cabeza nella versione spagnola. Il singolo è atteso ...

Ghali compie 25 anni e si regala “Zingarello” - il Nuovo singolo/ La hit con Sick Luke - ecco quando esce : Ghali oggi compie 25 anni e si regala “Zingarello”, il nuovo singolo in attesa del tour in giro per l'Italia, la nuova hit in collaborazione con Sick Luke, ecco quando esce su iTunes.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:42:00 GMT)

SkyUno : Lodovica Comello presenta Una canzone per me... e il suo Nuovo singolo : La web serie Lodovica Comello - Una canzone per me diventa uno speciale tv, trasmesso lunedì 21 maggio in prima serata su SkyUno HD. Il progetto, che può vantare 1,3 milioni di views sul web, è nato con l'obiettivo di cercare nuovi autori musicali. Ormai di talent ne esistono a bizzeffe, ma uno per chi scrive musica effettivamente mancava: l'ex volto di Violetta, ormai emancipatasi ampiamente da quel ruolo, ha chiesto alla sua fanbase ...

Zingarello è il Nuovo singolo di Ghali in collaborazione con Sick Luke : Il nuovo singolo di Ghali è Zingarello. Ad annunciarlo è l'artista sui suoi canali social ufficiali, nei quali ha voluto annunciare del suo imminente ritorno in musica con un brano previsto per la rotazione radiofonica dal 25 maggio prossimo. La novità arriva alla vigilia del suo 25° compleanno, che il giovane esponente della trap festeggia il 21 di maggio. Nota anche la collaborazione con la quale ha voluto arricchire il brano: si tratta di ...

Video e testo di Larsen - Nuovo singolo di Caparezza sul dramma dell’acufene : Larsen è il nuovo singolo di Caparezza. Pronto a lanciare il Video ufficiale del terzo singolo da Prisoner 709, l'artista si mette a nudo trattando del dramma dell'acufene che lo affligge ormai da tempo. Caparezza aveva rivelato di soffrire di questo disturbo già un anno fa, quando si apprestava a rilasciare il nuovo disco di inediti per il quale ha già ricevuto la certificazione platino. Dal disco, l'artista ha già estratto Ti fa stare bene ...

Non torneranno più è il Nuovo singolo dei Negrita - con altre date del tour : audio e testo : Il nuovo singolo dei Negrita è Non torneranno più. Il brano arriva in rotazione radiofonica dal 25 maggio e rappresenta il terzo estratto da Desert Yacht Club, brano con il quale sono tornati sul mercato discografico a partire dal 9 marzo scorso. Non torneranno più arriva quindi dopo Scritto sulla pelle e Adios Paranoia, con il quale hanno inaugurato il loro nuovo corso discografico. Il secondo singolo aveva invece anticipato la partenza del ...

Audio - testo e traduzione di Sangria Wine di Camila Cabello con Pharrell Williams - il Nuovo singolo presentato durante il tour : Sangria Wine di Camila Cabello con Pharrell Williams è il nuovo brano disponibile da venerdì 18 maggio sulle piattaforme digitali streaming e download. In Sangria Wine, la giovane cantante cubana ex membro delle Fifth Harmony duetta con l'artista e produttore Pharrell Williams: un cocktail che presenta un bel mix tra inglese e spagnolo, tra pop e reggae piuttosto orecchiabile e destinato a dominare le classifiche di vendita di tutto il ...

Video e testo di L’estate tutto l’anno de Le Deva - il Nuovo singolo prima del tour estivo : L'estate tutto l'anno de Le Deva è il nuovo singolo disponibile da venerdì 18 maggio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il quartetto femminile torna in radio con un nuovo brano dal sapore estivo: L'estate tutto l'anno de Le Deva è stato scritto da Marco Rettani, Oscar Gioffrè, Roberto Gallo Salsotto, Livio Perrotta e Stefano Paviani, e si candida ad essere una delle canzoni colonna sonora ...

BTS : guarda il video del Nuovo singolo “Fake Love” : Non staccherai gli occhi dallo schermo The post BTS: guarda il video del nuovo singolo “Fake Love” appeared first on News Mtv Italia.