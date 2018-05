Nuovo governo | - Gli incentivi e gli altri punti del programma

quattroruote

(Di martedì 22 maggio 2018) A breve potrebbero tornare in Italia glialla rottamazione per l'acquisto di autovetture, anche se solo per ibdride ed elettriche. A prevederlo è il contratto difirmato dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle. Per leffettivo ritorno di una misura in parte già in essere in alcune regioni come lAlto Adige e valida su tutto il territorio nazionale e per tutte le automobili per lultima volta nel 2010, bisognerà ovviamente attendere il via libera definitivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla formazione delesecutivo con i responsabili dei vari ministeri e ovviamente lindividuazione della necessarie coperture finanziarie.. Nel contratto sono state inserite diverse misure per sostenere il percorso verso la riduzione delle emissioni inquinanti stabilito dall'accorso sul clima di Parigi COP21. "In tema di mobilità sostenibile - ...