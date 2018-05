Nuovi Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team | quali quelli per il 22 maggio?

optimaitalia

: Nuovi Incontri Principali di #FIFA18 #UltimateTeam, quali quelli per il 22 maggio? - OptiMagazine : Nuovi Incontri Principali di #FIFA18 #UltimateTeam, quali quelli per il 22 maggio? -

(Di martedì 22 maggio 2018) Iri campionati di18sono stati ormai archiviati, con il fine settimana che si è appena concluso che ha visto la disputa delle ultime giornate, con i verdetti che sono finalmente arrivati per tutte le squadre impegnate sui campi da gioco. Ovviamente Electronic Arts non rallenta minimamente la propria corsa in vista dell'inizio dei Mondiali di Russia 2018, e continua a foraggiare la particolare modalità del proprio simulatore calcistico di contenuti che mantengano sempre alta l'attenzione della community.Se da un lato abbiamo quindi le squadre più quotate del palinsesto mondiale che si godono le meritate vacanze, dall'altro c'è chi invece deve ancora sudare parecchio per raggiungere i propri obbiettivi: stiamo ovviamente parlando dei campionati (cosiddetti) minori e delle serie cadette, foriere di spunti assolutamente interessanti, oltre all'ormai imminente ...