Nuova molecola contro la Sla | proseguono i test

Leucemia acuta mieloide - via libera dell’Aifa alla Nuova molecola contro la malattia : Nuove armi contro la Leucemia acuta mieloide (Lam). Celgene Italia annuncia l’ammissione alla rimborsabilità disposta dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di Vidaza* (azacitidina) nel trattamento dei pazienti adulti con Lam e blasti midollari superiori al 30%, non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio scorso. La Lam è una rara e grave ...