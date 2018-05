Now TV si rinnova e lancia The Generi | la nuova serie di Maccio Capatonda

tvzap.kataweb

: Now Tv, la tv internet di Sky si rinnova al 100% - LaStampa : Now Tv, la tv internet di Sky si rinnova al 100% - applenewsit24 : NOW TV si rinnova e sfida Netflix con un nuovo design e la Smart Stick - infoitscienza : Now Tv, la tv internet di Sky si rinnova al 100% -

(Di martedì 22 maggio 2018) Unahome page, un’esperienza di visione migliorata, un device portatile per poter vedere la propria tv preferita ovunque e dei contenuti pensati ad hoc per il suo target giovane come Thedi: ecco come cambia Now TV , l’internet tv di Sky. Now TV, l’internet tvta di Sky Nata per offrire agli utenti un servizio in streaming, per guardare trasmissioni tv su diversi device in vari momenti della giornata, la internet tv di Sky propone sia programmi on demand sia canali live. L’offerta spazia dai grandi eventi sportivi all’intrattenimento in diretta, dai titoli cinematografici alletv. Contenuti che possono essere vissuti ovunque e in qualsiasi momento: sui grandi schermi della tv di casa, sui piccoli schermi dei device mobili, in viaggio in Italia e all’estero grazie alla portabilità in tutti i paesi dell’Unione Europea. Ogni ...