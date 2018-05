NOW TV è tutta nuova Da vedere ora anche con smart stick

gqitalia

(Di martedì 22 maggio 2018) La tv dell’ora, del futuro che si fa presente, NOW TV, per l’appunto, a due anni dal suo lancio, cercando di continuare a intercettare ancora una volta al meglio il pubblico tra i 18 e i 35 anni, si rinnova completamente con un nuovo look&feel (e quindi unaesperienza di navigazione) dell’homepage, un nuovo device proprietario (portatile e ultra snello) e, ovviamente, nuovi contenuti (la collezione Generation pensata per Millennial e Generazione Z).i colori del logo cambiano, dal verde e blu all’arancione e rosa, coerentemente con quelli del brand internazionale del gruppo SKY. Missione 18-35 L’Internet tv di Sky, nata per un target giovane, fin dall’inizio si è voluta disponibile su quanti più device possibile, senza contratto e con prova gratuita, ma soprattutto unica nell’abbinare contenuti on demand di catalogo a canali ...