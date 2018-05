Non giocheremo con PlayStation 5 prima dell' autunno del 2020

Real Madrid - Varane : ' Non giocheremo per lo 0-0' : 'La Juve è una squadra completa anche senza Dybala, attaccherà e ci presserà tantissimo. E siccome nel calcio tutto è possibile, per noi sarà una partita difficilissima'. Così Raphael Varane , ...

Milan - Gattuso : 'Non c'è storia - ma giocheremo con il coltello tra i denti' : Il Milan in campionato non perde dal 23 dicembre, ma in casa della Juventus non sarà per niente facile. È la partita più difficile di tutte: 'Giochiamo da squadra, altrimenti usciamo con le ossa rotte'...