Non è vaccinata | bimba di 7 anni contrae il tetano a Torino Indagati i genitori per

Lecce - 29enne grave per encefalite da morbillo : Non era vaccinata contro la malattia : La donna, originaria di Racale, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Dall'inizio dell'anno sono quattro le persone morte per le complicanze della malattia (anche un bimbo di 10 mesi): tutte le vittime non erano vaccinate.Continua a leggere

Morbillo - bimbo di 10 mesi morto a Catania/ La mamma Non vaccinata l'avrebbe contagiato : l'appello di Burioni : Catania, morto di Morbillo un bambino di 10 mesi: contagiato da mamma non vaccinata. Medico dell'ospedale Garibaldi, 'troppo piccolo vaccino'.

Via dall'asilo perché Non vaccinata - parlano il sindaco e il padre : C'è poca voglia di commentare quanto successo al rientro dalle vacanze di Pasqua, quando davanti a scuola si sono presentati due vigili urbani con l'incarico di impedire l'ingresso a una bimba di due ...

Vaccini - due vigili urbani impediscono a bimba Non vaccinata di entrare all’asilo. Il sindaco : “Rispettata la normativa” : Al rientro dalle vacanze hanno accompagnato la figlia di due anni all’asilo nido, ma quando sono arrivati c’erano due vigili urbani ad attenderli all’ingresso. È successo a Torre Pellice, nel torinese. I genitori erano stati avvisati dal Comune che la piccola non avrebbe potuto frequentare l’asilo perché non vaccinata, ma si sono presentati ugualmente. L’episodio è stato reso noto dallo stesso padre della bambina, Eros ...

