Non è Narcos ma la realtà | scendono dall’auto incappucciati e armati seminano il panico

(Di martedì 22 maggio 2018) Lunedì pomeriggio, in un quartiere sensibile di Marsiglia, la Busserine, noto per il traffico di droga, c’è stata una sparatoria. Uominidi kalashnikov, a bordo di tre auto, hanno aperto il fuoco contro un gruppo di giovani, non lontano da un centro culturale. Nello scontro una persona è rimasta leggermente ferita. La polizia ha poi chiuso la zona con un cordone di sicurezza. Nel corso della fuga, ci sarebbe stato anche uno scambio di colpi d’arma da fuoco tra gli assalitori in fuga e i poliziotti all’uscita della banlieue. Il governo ha escluso che si sia trattato di terrorismo. L’indagine si sta focalizzando attorno alle bande diattive in città. Oggi, durante le ricerche dei fuggitivi, le auto usate per l’agguato sono state ritrovate bruciate fuori da Marsiglia. L'articolo Non èma ladall’auto ...