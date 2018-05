Non basta un governo a guidare un Paese Il realismo della Cei davanti a una

Ghali - compleanno infelice. Il successo Non basta : «Vi auguro il meglio ma non di diventare famosi» : MILANO ? E? il suo compleanno ma, nonostante il successo raggiunto, Ghali non riesce a essere felice. Con un lungo post dal suo profilo instagram il rapper, 25 anni compiuti il 21 maggio,...

L'allarme di Krugman : "La gente Non è abbastanza preoccupata per l'Italia" : Dopo la stroncatura di Wolfgang Munchau su Financial Times , che aveva preconizzato addirittura la 'fine della democrazia liberale', è il premio Nobel per l'Economia Paul Krugman che mette in guardia ...

“Non lo guardiamo più!”. Grande Fratello - la mossa di Barbara D’Urso fa infuriare il pubblico. Stavolta Carmelita ha preso granchio bello e buono : “Basta!” : Grande Fratello cambia ancora. La voce è trapelata nelle scorse ore. Ma Stavolta i fan non sono d’accordo. A decidere la sterzata ancora una volta è stata Barbara D’Urso sempre più plenipotenziaria signora del programma che non sempre ha avuto il pubblico dalla sua parte. Sembra infatti che per la prossima puntata del Grande Fratello, Carmelita ha annunciato l’ingresso di un nuovo personaggio che promette di sconvolgere la vita degli ...

Strakosha un disastro - gli acuti di Milinkovic Non bastano : Strakosha 4 Grave incertezza sul primo pareggio nerazzurro, anche se l'intera difesa è piazzata male. Non esce mai dai pali. E grave anche l'indecisione sul rinvio che porta al rigore del due pari. ...

Eurolega al Real Madrid - al Fenerbahce Non basta un grande Melli : BELGRADO - In attesa della grande finale europea del calcio, il Real Madrid sale sul tetto d'Europa nel basket. I Blancos di Pablo Laso vincono la decima Eurolega della loro storia, battendo nell'atto ...

Basket - Eurolega 2018 : Real Madrid Campione d’Europa! Il Fenerbahce si arrende - Non bastano Melli e Datome : Il Real Madrid ha vinto l’Eurolega 2018 di Basket. Le merengues hanno sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 85-80 nella Finale giocata alla Stark Arena di Belgrado (Serbia). Gli spagnoli hanno così conquistato l’agognata Decima, laureandosi Campioni d’Europa per la decima volta (ultima volta nel 2014). La partita è stata particolarmente avvincente e appassionante, molto equilibrata e decisa soltanto in volata. Gli spagnoli hanno ...

Pensioni - riforma Fornero Non basta : spesa torna a salire da 2020 : La spesa Pensionistica si è ridotta negli ultimi anni grazie alla riforma Fornero ma a brevissimo, già dal 2020, tornerà a crescere toccando il suo picco nel 2042. È quanto si legge in un ...

Paul Krugman : "Le persone Non sono abbastanza allarmate riguardo alla situazione italiana" : "Le persone non sono sufficientemente allarmate riguardo alla situazione italiana". È quanto sostiene in un tweet l'economista americano premio Nobel Paul Krugman."A suo modo - scrive - è una minaccia per l'ordine liberale paragonabile al trumpismo". Krugman si dice d'accordo con un editoriale pubblicato dal Financial Times e firmato da Wolfgang Munchau, secondo il quale "L'Italia indica la strada verso la la fine della democrazia ...

Genoa Torino - risultato finale 1-2 - streaming video e tv : Pandev Non basta - è KO dei grifoni : Diretta Genoa Torino info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live della classica partita nella 38giornata Serie A.

Genoa-Torino 1-2 - Mazzarri chiude con un successo in trasferta : per i padroni di casa Non basta Pandev [FOTO] : 1/16 Foto LaPresse ...

Pensioni - riforma Fornero Non basta : spesa torna a salire da 2020 : La spesa Pensionistica si è ridotta negli ultimi anni grazie alla riforma Fornero ma a brevissimo, già dal 2020, tornerà a crescere toccando il suo picco nel 2042. È quanto si legge in un ...

Liga : al Real Non bastano Bale e Ronaldo - il Villarreal pareggia : La squadra di Zidane spreca il doppio vantaggio, Martinez e Castillejo salvano il sottomarino giallo

Basta che Non parli Renzi. E anche il Pd del reggente è finito : Dopo l'Assemblea il Pd è definitivamente in panne. Scoppiato. Non si è deciso nulla perché sarebbe stata un rottura. Pesante. Non ricomponibile. La nuova minoranza allargata dopo aver tentato di accantonare l'ex segretario Renzi accendendo il dialogo governativo dei 5 Stelle ha forzato la mano con l'Assemblea di partito volendo imporre la votazione di Martina a segretario del Pd. La volontà di andare allo scontro ...

Lazio - Inzaghi Non fa calcoli 'Due risultati su tre Vinciamo e basta' : ROMA - Champions o Europa League, risultato positivo con l'Inter o sconfitta. O una o l'altra per la squadra di Simone Inzaghi, a un passo dal sogno di tornare a giocare la massima competizione ...