Non avrei mai fatto Han Solo senza l' ok di Harrison Ford

La confessione di Serena Williams : “Non avrei mai pensato di sposare un uomo bianco perché…” : Serena Williams ha rilasciato una particolare confessione in merito alla sua vita amorosa: la tennista americana ha svelato di non aver mai pensato di sposare un uomo bianco Temporaneamente lontana dai campi da gioco, alla ricerca della forma migliore in vista del suo ritorno in campo post maternità, Serena Williams si sta dividendo fra gli allenamenti e il ruolo di moglie/mamma. La tennista americana ha rilasciato una particolare confessione al ...

Pirlo racconta il suo addio al calcio : “vi svelo cosa Non avrei voluto che accadesse…” : Andrea Pirlo ha parlato della decisione di appendere gli scarpini al chiodo, una scelta sofferta per un amante del calcio che verrà ricordato come uno dei centrocampisti più forti di sempre “Non volevo arrivasse quel momento in cui la gente si guarda in tribuna dopo un tuo lancio fuori misura o un tuo tiro sbagliato e pensa: Pirlo è vecchio, è finito, non regge più. Non l’avrei sopportato”. Andrea Pirlo, il genio della ...

Polverini (FI) : Zingaretti - Non avrei fatto alleanza con M5S : Roma – Renata Polverini, deputata di Forza Italia, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’alleanza tra Zingaretti e il M5S in Regione Lazio “Queste alleanze possono trovare un’intesa su alcuni punti, ma non sono sicuramente alleanze di programma e di prospettiva. Bisognava tornare ...

Jada Pinkett Smith : «Non avrei dovuto frequentare Will quand’era sposato» : Jada Pinkett e Will Smith sono sposati da vent’anni e sono una delle coppie più solide e sincere di Hollywood. Ma nella vita del principe di Bel-Air c’è un «prima»: il matrimonio con Sheree Fletcher, che è durato dal 1992 al 1995 e che l’ha reso padre per la prima volta, di Trey. L’attrice, mamma di Jaden, 19, e Willow, 17, a conferma del suo essere senza filtri ha voluto inaugurare la sua nuova webseries su Facebook, dal ...

Nazionale - Tavecchio : “Senza i tagli del Coni avrei tenuto Conte e Non saremmo mai rimasti a casa dal Mondiale” : Nazionale, Tavecchio: “Senza i tagli del Coni avrei tenuto Conte e non saremmo mai rimasti a casa dal Mondiale” Il flop della Nazionale, Ventura, Conte, le frizioni con Malagò. Carlo Tavecchio torna a parlare cinque mesi e mezzo dopo essersi dimesso da presidente della Figc: “Senza i tagli del Coni io mi sarei tenuto Antonio […]

Governo Pd-M5s - Serracchiani : “Renzi da Fazio? Io l’intervista Non l’avrei fatta in quel modo” : A Otto e Mezzo (La7) Il commento di Debora Serracchiani all’intervista di Matteo Renzi da Fabio Fazio che ha così tanto spaccato l’opinione dell’elettorato di sinistra: “Anche se molte cose dette in quell’intervista sono condivisibili, non l’avrei fatta in quel modo” L'articolo Governo Pd-M5s, Serracchiani: “Renzi da Fazio? Io l’intervista non l’avrei fatta in quel modo” proviene da ...

Temptation Island - Georgette Polizzi : ‘Non avrei mai pensato di trovarmi in sedia a rotelle’ : “Tutto avrei pensato nella mia vita tranne di trovarmi costretta su di una sedia rotelle incapace di gestire e sentire il mio corpo”: questa la confessione di Georgette Polizzi pochi giorni dopo il suo ricovero in neurologia. L’ex protagonista dell’edizione 2016 di Temptation Island ha infatti così rivelato via social network ai fan che non è più in grado di camminare. Tuttavia, la showgirl non si arrende e ha promesso ...

Se mi avessero detto che la gravidanza sarebbe andata così Non ci avrei mai creduto : Ne sono successe di cose in nove mesi! Ma non sempre quelle che mi aspettavo...La mia gravidanza sta per giungere al termine e alla fine del mese sarò la felice "proprietaria" di una bambina appena nata (sarà sicuramente rosa fluo considerando la dose di Spasfon che ho assunto a marzo). Ne sono successe di cose in nove mesi! Ma non sempre quelle che mi aspettavo.Ho imparato a prendermi cura della mia salute... per piacere!Prima ...

Stefania Pezzopane : "Le donne di Simone? Ne ha avuta una ogni due giorni. Ma è una cosa vecchia. Il costume Non lo avrei indossato" : "Sono sempre fidanzata con Simone, sono contenta che partecipi al Grande Fratello, è quello che vuole ed è comunque un'esperienza. Quando mi ha detto che avrebbe partecipato mi sono fatta una risata: non ci credevo!". Ospite a Un Giorno Da Pecora, la deputata Pd Stefania Pezzopane, commenta con queste parole la partecipazione al Grande Fratello Vip di Simone Coccia Colaiuta. Non ha intenzione al momento di andare in studio a ...

Bonucci sta con Buffon : "Fossi stato a Madrid Non avrei frenato i miei istinti" : Milan, Donnarumma si scusa: "La volevo levare quella mano..." crescita - Il difensore del Milan, ha parlato a Premium Sport del momento della squadra: "È cresciuta e sta ancora crescendo. Nei primi ...

Real-Juve - parla Bonucci : “Se ci fossi stato io Non avrei…” : Real-Juve, parla Bonucci- Leonardo Bonucci, intervistato ai microfoni di “Premium Monday” ha colto l’occasione per commentare l’episodio del calcio di rigore contro la Juventus nel match del Bernabeu. “IO NON AVREI SAPUTO…” Bonucci ha così dichiarato: “E’ stata una settimana ricca di emozioni, sono molto contento per la Roma e dispiaciuto per la Juve perché […] L'articolo Real-Juve, parla ...

Bonucci torna su Real-Juventus : 'Non avrei saputo tenere a freno i miei istinti a Madrid' : Il Milan c'è, Bonucci anche. I rossoneri stanno crescendo ed è quello che conta, anche se non dovesse arrivare l'obiettivo Champions. Ai microfoni di Premium Sport, però, il capitano dei rossoneri non ha parlato solo di Milan, ma anche dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League ad opera del Real… E soprattutto come avrebbe reagito lui in quel ...

Paola di Benedetto a Mattino5 : "Avrei voluto che il mio ex Non si esponesse così" : Ancora abbronzata dal sole honduegno, Paola di Benedetto è intervenuta a Mattino Cinque in merito alla storia con Francesco Monte che va a gonfie vele ma con una parentesi dedicata alla sua storia passata con Matteo Gentili, durata la bellezza di 4 anni. Nelle scorse settimane, Gentili è stato intervistato dai giornali di gossip ed è stato ospite di Pomeriggio Cinque per parlare del legame che si era interrotto con l'ex naufraga. Un'esposizione ...

Allegri : 'Grazie Pjanic - senza l'infortunio Non avrei inserito Douglas Costa' : Era importante vincere dopo Madrid e i ragazzi sono stati bravi perché non era facile dopo una gara dispendiosa come quella col Real ', ha spiegato ai microfoni di Premium Sport. Douglas Costa è ...