Nio - In Cina la prima stazione per lo scambio delle batterie

Bottiglie di plastica : si avvicina il 'vuoto a rendere'. Pronti 2.700 compattatori per recuperare il PET. L'articolo di Emanuele IsoNio su ... : Qualcosa di analogo sarà finalmente possibile, anche in Italia, per il mondo della plastica. O, meglio, del PET, materiale usato soprattutto per le Bottiglie di acqua, latte e altri liquidi ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : nella staffetta mista l’Italia è decima. DomiNio magiaro - poi Irlanda e Cina : Neppure la staffetta mista riscatta una tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon davvero incolore per l’Italia: a Kecskemet, in Ungheria, la vittoria va ai padroni di casa Bence Demeter e Sarolta Kovacs, che hanno dominato chiudendo a quota 1410, nettamente davanti all’Irlanda di Kate Coleman Lenehan e Michael Healy (1395) ed alla Cina di Xhong Xiuting e Zhang Linbin (1384). Irene Prampolini e Mattero Cicinelli hanno chiuso al decimo ...

Cina - matrimoNio esplosivo : troppi fuochi d’artificio trasformano la festa in una guerra | Video : Cina, matrimonio esplosivo: troppi fuochi d’artificio trasformano la festa in una guerra | Video Qualcosa non ha funzionato per il verso giusto e la processione degli sposi è diventata un campo di battaglia Continua a leggere

Judo - Samuel Fascinato terzo tra i seNior a Sarajevo - Martina Esposito ed Erica Simonetti trionfano tra i cadetti a Cluj : Italia ancora protagonista a Sarajevo (Bosnia), in occasione dell’European Cup 2018 di Judo. Samuel Fascinato è salito sul terzo gradino del podio nella categoria -66 kg dopo aver sconfitto il belga Cambier, l’olandese Corzilius e il francese Mariac, prima di cedere il passo all’ungherese Boros e poi battere nella finale terzo posto l’israeliano Zonis con un fulmineo ippon. La terza posizione di Fascinato va ad aggiungersi alla ...

Meghan Markle e il Principe Harry/ Il matrimoNio si avvicina : la lettera choc che potrebbe rovinare tutto : Harry riceve una lettera dal fratello di Meghan Markle. Thomas Markle si scaglia contro il matrimonio reale, mettendo in guardia il Principe: "Non sposare mia sorella!"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 13:52:00 GMT)

“Era solo un dente cariato”. Invece sta per morire. A 23 anni la sua vita è perfetta : un lavoro fantastico e un matrimoNio da organizzare. Poi quel dolorino incessante. Così decide di andare dal dentista - ma quello che scopre è allucinante : Chi ne soffre lo descrive come uno dei dolo più grandi che si possano provare. Il mal di denti è una vera e propria tortura. Lauren Neilly è una ragazza di 23 anni irlandese e da qualche settimana aveva proprio un dolore incessante alla bocca. Stava Così male che non riusciva neanche ad andare a lavoro presso la banca Barclay dove era impiegata da appena 10 mesi. Poi c’era anche quell’altra stranezza. Un taglietto sul dito che ...

F1 - GP Cina 2018 : Daniel Ricciardo vince la gara più pazza del decenNio. Verstappen sconsiderato - sperona Vettel (8°) : Il GP di Cina sorride a Daniel Ricciardo. L’australiano è uscito trionfatore da una gara pazza, anonima nella prima parte ma totalmente rivoluzionata nella seconda grazie all’ingresso della Safety Car. Il pilota della Red Bull ha infatti rimontato dalla sesta alla prima posizione, precedendo sul podio Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Ottava posizione invece per Sebastian Vettel, già superato da Bottas dopo il pit stop, ma finito ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : gara seNiores in DIRETTA. L’Italia di Lara Mori sfida USA - Russia e Cina. Torna Carlotta Ferlito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, gara riservata alle seniores. Ci aspetta un caldissimo pomeriggio al PalaArrex, si accenderà la sfida tra le migliori Nazioni della Polvere di Magnesio in quello che sembra un vero e proprio Mondiale in laguna. L’Italia guidata da Lara Mori, affiancata da Giada Grisetti, Desiree Carofiglio e Martina Basile, affronterà gli USA di Ragan Smith, la ...

Harry Styles a Londra festeggia un anniversario di matrimoNio : “Vi hanno trascinato a questo maledetto concerto?” (video) : Harry Styles a Londra per il secondo concerto alla O2 Arena del Live On Tour 2018: il cantante inglese si è esibito "in casa" e ha giocato ancora una volta con la sua vena da showman indiscusso! Com'è ormai noto dopo la divertente gaffe con Ornella al concerto di Milano, durante i suoi concerti Harry Styles ama interagire con il pubblico presente nei palazzetti, dando prova di non essere soltanto un eccellente cantante e performer, ma anche ...

La Cina ricorre alla World Trade Organization contro i dazi Usa su acciaio e allumiNio : Secondo Pechino violerebbero le norme sul commercio mondiale. Il presidente Xi Jinping: "Difenderemo il libero scambio"

Dazi - Cina denuncia gli Usa al Wto per le tasse su acciaio e allumiNio. 60 giorni per risolvere la disputa : La Cina ha presentato una denuncia commerciale al World trade organization (Wto) contro i Dazi sull’acciaio e l’alluminio imposti dal presidente Usa Donald Trump. La decisione era già stata anticipata da Pechino lo scorso 4 aprile, dopo che la Casa Bianca aveva introdotto ulteriori tasse su 1300 prodotti – tra cui robot industriali, prodotti chimici, mediCinali – di importazione cinese. Il Wto ha reso noto che il governo di ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP di Cina. DomiNio Mercedes nell’era turbo : la vittoria manca da troppo tempo! : La Formula 1 torna subito in pista e dal Bahrein si sposta in Cina. Sul circuito di Shanghai va in scena il terzo episodio del Mondiale. Sebastian Vettel ha posto la sua firma anche sul circuito del deserto e vede vicina la possibilità di fare tripletta. Ma andiamo a vedere i precedenti della Ferrari nel GP di Cina. La SF71H si è dimostrata fin qui molto performante ma nel prossimo weekend dovrà lottare anche con la statistica. I numeri, ...

Belinelli trascina Philadelphia - San AntoNio abbatte Houston : Belinelli trascina Philadelphia, San Antonio abbatte Houston La tripla doppia di Lebron James regala a Cleveland il successo contro Dallas (98-87), Detroit si sbarazza dei Nets (108-96) e spera nei play off. Denver batte Milwaukee al supplementare (128-125) grazie a uno straordinario Jokic (35 punti), Golden State non ha problemi contro Phoenix (117-107). Portland travolge […]

La Cina sfida il domiNio del dollaro : vuole pagare il greggio importato in yuan : Da qui deriva il dominio degli Usa nell'economia mondiale. A prima vista, ha spiegato una fonte a Reuters, vedere il petrolio essere scambiato in yuan sarebbe una questione di orgoglio nazionalista. ...