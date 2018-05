Nina Moric | il video-choc | ' Sono talmente magra che' Un messaggio inquietante

Cagliari - Padoin risponde a Nina Moric : che frecciata! [FOTO] : 1/3 Nina Moric ...

Pagelle TV della Settimana (14-20/05/2018). Promossi Cesare Bocci e Toffanin. Bocciata Nina Moric : Cesare Bocci Promossi 9 a Cesare Bocci. Vittoria meritata a Ballando con le Stelle per l’attore marchigiano che, senza essere nè giovane nè avere alle spalle trascorsi sportivi, conquista pubblico e giuria. Merito di impegno, dedizione e tanta disponibilità. Nell’ultima puntata ha anche commosso con la storia di sua moglie. 8 a Gessica Notaro. Non ha vinto il talent di Milly Carlucci, ed è meglio così, ma si è fatta portatrice su ...

Luigi Mario Favoloso/ Nina Moric e la maglietta sessista : non si placano le polemiche (Grande Fratello 2018) : Luigi Mario Favoloso è tornato insieme a Nina Moric? La crisi continua e le polemiche per la maglietta con al scritta sessista. L'attacco di Selvaggia Lucarelli (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 08:00:00 GMT)

Grande fratello - Luigi Favoloso e il bacio impensabile dalla D'Urso : Nina Moric cosa dice? : Pace a sorpresa tra i due inquilini del Grande fratello Aida Nizar e Luigi Favoloso nel salotto di Domenica Live . Aida si è gettata tra le sue braccia lasciando tutti di sasso. Compresa, forse, Nina ...

Nina MORIC/ Magra e con una cicatrice a metà gola : la modella risponde sui social con ironia : NINA MORIC Magra e con una cicatrice a metà gola: che cosa le è successo? I fan preoccupati per una foto della modella croata nella quale si vede una ferita al collo(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:00:00 GMT)

«Ho visto Nina Moric e Luigi Favoloso insieme» : l'indiscrezione a Pomeriggio 5 : Durante il talk di Pomeriggio 5 si parla del Grande Fratello e dell'atteggiamento assunto da Mariana Falace dentro la casa più spiata d'Italia. La napoletana è ospite in studio...

Nina Moric/ Magra e con una cicatrice a metà gola : che cosa le è successo? : Nina Moric Magra e con una cicatrice a metà gola: che cosa le è successo? I fan preoccupati per una foto della modella croata nella quale si vede una ferita al collo(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 15:38:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli umilia la D'Urso e l'ex di Nina Moric a Domenica In : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello, il reality che tornerà in onda martedì 22 maggio su Canale 5. Le ultime novità svelano che Selvaggia Lucarelli è intervenuta nella puntata odierna di Domenica In per attaccare Barbara D'Urso e Luigi Favoloso. La Lucarelli ospite di Domenica In Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso. La giornalista è oggi intervenuta nel salotto televisivo di Cristina Parodi, ...

Luigi Favoloso/ “Amo ancora Nina Moric. Aida? La storia del bullismo vi è sfuggita di mano...” (Domenica Live) : Ci sono ancora dubbi e rumors sulla famosa frase che è costata l'espulsione dal Grande Fratello 2018 a Luigi Mario Favoloso, oggi sarà ospite a Domenica live(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 17:19:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Luigi Mario Favoloso a Domenica Live : "Nina Moric? Situazione complicata ma io sono innamorato" : Luigi Mario Favoloso, ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello e compagno di Nina Moric, con cui ha avuto un confronto all'interno della Casa durante la puntata della sua squalifica, è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, programma in onda su Canale 5.L'imprenditore e modello napoletano, fidanzato con la showgirl e modella croata da quattro anni, ha fornito un ...

Luigi Favoloso rivela i retroscena con Nina Moric al GF 15 : Luigi Favoloso è ospite di Domenica Live ed ha modo di parlare dei tanti fattacci accaduti al GF 15. Soprattutto riguardo alla sua storia d’amore con Nina Moric, entrata nella Casa per un confronto con il napoletano. L’Italia si è scatenata in un applauso senza fine nel sentire una frase in particolare della modella: “I purosangue non gareggiano con i pony”. Per Luigi Favoloso tuttavia il significato è diverso da quello ...

Luigi Favoloso è tornato con Nina Moric? La verità a Domenica Live : Nina Moric e Luigi Favoloso stanno insieme? Parla lui a Domenica Live Luigi Favoloso ospite oggi a Domenica Live ha parlato di cosa è successo con Nina Moric dopo la loro uscita dal Grande Fratello. I due ex fidanzati sono ritornati insieme oppure la modella croata ha deciso di lasciarlo definitivamente? Stando alle parole di Luigi le cose tra di loro sarebbero ferme, ne in bene, ne in male. Favoloso infatti ha così affermato oggi in diretta: ...

LUIGI FAVOLOSO/ “Amo ancora Nina Moric. Squalifica Grande Fratello? Ho chiesto scusa” (Domenica Live) : Ci sono ancora dubbi e rumors sulla famosa frase che è costata l'espulsione dal Grande Fratello 2018 a LUIGI Mario FAVOLOSO, oggi sarà ospite a Domenica live(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:01:00 GMT)

Luigi Favoloso/ Crisi con Nina Moric - maglietta sessista e le rivelazioni di Cristina Roncalli (Domenica live) : Ci sono ancora dubbi e rumors sulla famosa frase che è costata l'espulsione dal Grande Fratello 2018 a Luigi Mario Favoloso, oggi sarà ospite a Domenica live(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 07:42:00 GMT)