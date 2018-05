Niente più diete | per dimagrire è sufficiente togliere le scarpe quando ci si trova in

Istat : “Italia secondo Paese più vecchio al mondo. Niente mobilità sociale : dote familiare determinante per il successo” : L’Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo con un declino demografico confermato per il terzo anno consecutivo, mentre le nascite sono in calo da nove anni. Ci sono 168,7 anziani ogni 100 giovani. Ma è anche il Paese con un ascensore sociale bloccato, dove la dote familiare, in termini di beni economici ma anche di titoli di studio e attività dei genitori, è “determinante” per avere successo nello studio e nel lavoro: solo il 18,5% di chi ...

Jimi Hendrix - 50 anni fa in Italia. D'Agostino : «Dopo quel concerto del Mostro - Niente è stato più lo stesso» : 'Ricordo che a un tratto, quando entrò in scena, qualcuno dalla platea si alzò e gli urlò: 'A Mostro!'. Ecco, tanto per capirci, Hendrix era così: davvero un Mostro, un alieno, qualcosa di mai visto e ...

Corea del Nord all'ONU : "Niente più lancio di missili" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Perché i box auto non sono più un investimento conveNiente : Doveva rappresentare uno degli investimenti più fruttuosi invece negli ultimi anni il box auto nelle grandi città ha perso parte del suo valore, al punto che molti italiani decidono di venderlo. E ...

Nuovo Battlefield sarà annunciato il 23 maggio - Niente sarà più lo stesso : Il Nuovo Battlefield, non sappiamo se Battlefield V o Bad Company 3, sarà annunciato il 23 maggio. Lo hanno scoperto gli stessi giocatori di Battlefield 1 risolvendo un complesso easter egg nella mappa di Fort Vaux. Dopo aver finalmente aperto la porta di una camera contrassegnata "Isolement" rompendo i segni e invertendo gli interruttori in un ordine specifico, hanno trovato una stanza misteriosa e vuota con un dipinto raffigurante un cavallo e ...

Niente più smartphone Huawei e ZTE nelle basi militari americane : Dopo gli inviti di qualche mese fa, arrivano i divieti formali. Il personale delle basi militari statunitensi non potrà più acquistare cellulari e dispositivi elettronici fabbricati dalle aziende cinesi Huawei e ZTE, perché il Pentagono li considera un rischio «inaccettabile» per la sicurezza. Lo ha reso noto il portavoce del Pentagono, Dave Eastbu...

Lavori in casa? Niente più burocrazia per 58 interventi : “L’arroganza della burocrazia deve essere moderata e controllata”, tuonava Cicerone. E dopo circa duemila anni qualcosa in effetti sembra muoversi, almeno per quanto riguarda i Lavori in casa: come riporta Immobiliare.it, dal 22 aprile, grazie al Glossario dell’edilizia libera, non servirà più l’approvazione preventiva da parte del Comune per avviare tutta una serie di interventi di manutenzione sia all’interno sia all’esterno della nostra ...

Stefano De Martino? Dopo l’Isola dei Famosi cambia tutto. Novità giganti nella vita del ballerino. E Niente sarà più come prima : Stefano De Martino, azzerate tutto. Azzerate l’ultima voce che aveva subito fatto scattare i fan. Ah, non vi è arrivata? Si mormorava che Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi nei panni di inviato dall’Honduras, l’ex di Belen avesse intenzione di mettere da parte per un po’ la sua carriera di ballerino. Stando a una serie di indiscrezioni, infatti, si diceva che il ventinovenne lanciato da Amici di ...

Vittime nelle Alpi Svizzere - Reinhold Messner : “Quanto ti trovi nel whiteout non c’è colpa - non si vede più Niente” : “Quanto ti trovi nel whiteout, una sorta di nebbia di neve e vento gelido fortissimo, non c’e’ colpa, perche’ non si vede piu’ niente. Da quello che ho capito le condizioni erano queste e purtroppo e’ accaduta una tragedia. In quelle condizioni se metti una mano sul viso, la vedi, ma i piedi no. Basta essere a 100 metri da un rifugio ed è impossibile trovarlo“: lo ha spiegato l’altoatesino Reinhold ...

Niente più macchie e impronte digitali sullo smartphone con le nuove salviette di Xiaomi : Xiaomi ha introdotto delle salviette speciali per la pulizia dello schermo dotate di proprietà antibatteriche che si asciugano rapidamente, possono essere utilizzate in entrambi i lati e non si disgregano, pertanto non lasciano residui sulle superfici. Le salviette sono morbide e trattate con alcol e tensioattivi per rimuovere con efficacia grasso e polvere anche da notebook, tablet, monitor per PC e occhiali. L'articolo Niente più macchie e ...

Ceferin : «Champions? Va resa più interessante - ma Niente Superlega» : Il presidente della Uefa parla del nuovo formato della Champions League e dice la sua sull'eventualità di una Superlega e sui rapporti Uefa-Fifa. L'articolo Ceferin: «Champions? Va resa più interessante, ma niente Superlega» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Aria nei genitali”. Sesso - 7 cose da fare dopo. Quando hai fatto l’amore - compi queste azioni (facili ma non banali) e Niente sarà più come prima. I segreti di una guru che ti cambiano la vita : Parliamo di Sesso. Sì, parliamone. Ci pare una vita che non lo facciamo ma non è poi così tanto. E poi non avete letto i risultati di quella ricerca americana secondo la quale a una coppia veramente felice basterebbe fare Sesso una volta a settimana. Non lo sapevate e credevate che servisse farlo una volta al giorno? Beh, questi risultati sono confortanti anche perché chi cavolo ha tempo di fare Sesso una volta al giorno? Comunque, meno male la ...

Allarme clima : nel 2100 Niente più sci a 1500 metri : Il riscaldamento globale non si ferma. Il Rapporto sul clima di Eurac Research di Bolzano fa il punto della situazione e identifica gli ambiti sui cui lavorare ancora: risparmiare acqua e ridurre le emissioni legate a traffico e turismo. Secondo i ricercatori, se nei prossimi decenni le emissioni inquinanti non caleranno, nel 2100 in Alto Adige le temperature estive aumenteranno di 5 gradi, d’inverno la neve a 1500 metri di quota ...

Cina - Niente più limiti ai capitali stranieri nelle joint venture dell’auto : Stanno per finire i tempi delle joint venture paritetiche per le aziende automobilistiche in Cina. Il meccanismo che da anni consente ai cinesi di acquisire know-how industriale prezioso dal resto del mondo dando in cambio manodopera a basso costo e agevolazioni fiscali subirà delle modifiche profonde, stando a quanto dichiarato in una nota dalla National Development and Reform Commission e riportato dal sito specializzato Autonews. A partire ...