Niente doping per la Russia

Fifa - Niente doping nelle nazionali Russe : La Fifa conferma che le indagini riguardanti tutti i giocatori russi convocati in via provvisoria in nazionale per i Mondiali di calcio “sono state completate” e che non sono state riscontrate “violazioni” al regolamento anti doping . La federazione calcistica internazionale ha informato delle sue conclusioni l’Agenzia mondiale anti doping (Wada), che a sua volta ha concordato con la decisione della Fifa di chiudere il ...

Boxe - UFFICIALE : Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin annullato! Niente Mondiale dei pesi medi per doping : Il match tra Canelo Alvarez e Gennady Golovkin è stato ufficialmente cancellato. L’incontro, previsto per il prossimo 5 maggio e valevole per le cinture mondiali WBA (Super), WBC, IBF, IBO dei pesi medi, non si disputerà a causa della temporanea sospensione di Alvarez per non aver superato un test antidoping (positività al clenbuterolo). La Commissione del Nevada ascolterà il messicano il prossimo 18 aprile ma ora è certo che ...