Nicolas Maduro ha deciso di espellere dal Venezuela due importanti diplomatici

Nicolás Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela : Ha ottenuto quasi sei milioni di voti, ma il principale candidato dell'opposizione si è rifiutato di riconoscere il risultato

Nicolas Maduro : rielezione per dare il colpo di grazia al Venezuela : Oggi, domenica 20 maggio, in Venezuela si è dato inizio alle votazioni per la candidatura del nuovo presidente. Alle ore 6 del mattino (mezzogiorno in Italia), l'attuale presidente Nicolas Maduro si è recato ai seggi per esprimere la sua volontà, con l'obiettivo di essere rieletto con un margine maggiore di quello ottenuto nel 2013. In tale occasione si è diffuso nel paese un clima di preoccupazione, dovuto alla quasi certa rielezione di colui ...