Neonato abbandonato in strada a Brescia | caccia ai genitori

Brescia - Neonato abbandonato in strada : è in ottime condizioni. Polizia cerca i genitori : È stato abbandonato verso le 8 di ieri sera in vicolo delle Nottole a Brescia. Si tratta di un neonato di 7, al massimo 10 giorni di vita, ritrovato nel suo ovetto, vestito con una tutina azzurra e con biberon e primi cambi. Lo ha notato in strada un uomo dal palazzo dove vive. Ha chiamato il 112 e subito una volante e il 118 sono intervenuti. Al pronto soccorso il medico di turno ha constatato le ottime condizioni del bimbo di razza caucasica ...

