Nel contratto di governo non c' è quel che serve al turismo

Governo - islam e moschee Nel contratto Lega-M5s : così Di Maio ha fregato Salvini : Il giro di vite promesso dalla Lega sulle moschee abusive e tutti i focolai di islamismo radicale è rinviato a chissà quando. Nella versione definitiva del contratto di Governo è passata la linea ...

Tornano gli incentivi per auto/ Sono Nel contratto di governo Lega-M5s : Tornano gli incentivi per le auto, Sono previsti nel contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle per chi acquista veicoli ibridi o ad alimentazione elettrica

La controriforma carceraria Nel contratto di governo : Con la formazione del governo giallo-verde cala definitivamente il sipario sulla riforma dell'ordinamento penitenziario maturata all'esito degli stati generali dell'esecuzione penale, l'ampia forma di partecipazione all'elaborazione della riforma del sistema penitenziario voluta dal Ministro Orlando. Per ragioni politiche e culturali, Lega e 5 Stelle sono stati i più acerrimi avversari del progetto di riforma sottoposto tardivamente dal ...

Matteo Salvini : "Il blocco della Tav non è Nel contratto. Alcuni progetti verranno riesaminati : "Leggetevi il contratto, non c'è il blocco della Tav. Ci sono progetti che saranno riesaminati, Alcuni saranno confermati, altri ridiscussi". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della visita al gazebo del Carroccio a Fiumicino.Salvini risponde implicitamente a Luigi Di Maio che sabato aveva messo in discussione proprio la Tav. "Diremo alla Francia che il Tav Torino Lione è un'opera inutile - aveva detto da ...

Nel contratto di governo manca il quoziente familiare : Nel 'contratto di governo' non c'è il tanto decantato quoziente familiare. Una misura di cui si discute da decenni, ma che non è mai stata approvata dai vari esecutivi che si sono succeduti. I ...

Pensioni : Quota 100 e Opzione donna Nel contratto definitivo M5s-Lega - le novità Video : Ecco cosa prevede in materia di riforma Pensioni il contratto di governo giallo-verde, nella sua versione definitiva sottoposta al voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. Di certo si parla di superamento della legge Fornero gia' nel titolo del paragrafo dedicato alla previdenza. Di certo c’è anche la Quota 100: in pratica per andare in pensione si devono sommare eta' anagrafica e anzianita' contributiva e ...

Flat tax - euro - debito - migranti. Cosa resta e cosa scompare Nel contratto finale Di Maio-Salvini : L’accordo tra Cinque stelle e Lega ha più volte cambiato volto nell’arco di soli cinque giorni. Resistono gli annunci sulla «tassa piatta», gli assegni anti-povertà e la gestione dei migranti. Cambia quasi tutto il resto, a partire dal rapporto con la moneta unica...

Nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle l'Energia sembra essere il grande assente. O vi sono alcune misure che appaiono contraddittorie.

Ilva : Nel contratto prevista la chiusura. Calenda : riaprire le trattative : Sul Blog delle Stelle al conferma del destino delle acciaierie. Il ministro uscente peroccupato per una possibile deindustrializzazione dell'area -

Nel giorno dei gazebo - Salvini avverte : 'rispettare contratto - altrimenti salta tutto' : Grande partecipazione tra il popolo leghista e non. 'Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma il programma dovrà essere rispettato mese per mese altrimenti salta tutto', avverte il leader leghista -

M5s-Lega - vox tra i banchetti a Torino : fiducia Nel contratto ma diffidenza dei salviniani verso Di Maio e viceversa : Il “contratto per il cambiamento” proposto da Lega e Movimento 5 Stelle fa discutere gli attivisti dei due partiti, che anche in Piemonte sono scesi in piazza con i gazebo. Dieci sono stati quelli allestiti dal Carroccio, per permettere ai sostenitori di votare il contratto, mentre i militanti del Movimento 5 stelle hanno organizzato dei banchetti informativi. Tra gli attivisti si entrambi i partiti prevale una scarsa fiducia nel leader ...

RIFORMA PENSIONI/ Nel contratto Lega-M5s non c'è la staffetta generazionale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Nel contratto Lega-M5s non c'è la staffetta generazionale.

«L'industria vero motore per crescere e Nel contratto di governo non c'è» : «Ha letto il contratto di governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle? Che cosa ne pensa?». Alla domanda del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il presidente di Confindustria Vincenzo ...

