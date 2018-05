NBA | Spurs pronti a tutto per trattenere Leonard

NBA - Tony Parker : "Voglio giocare altri tre anni. Agli Spurs? Mi piacerebbe - ma chissà' : Quello che è certo è che non mi vedo ancora lontano dal mondo del basket: voglio giocare ancora, almeno due stagioni, forse tre, e arrivare a 20", ribadisce il franco-belga. La stagione appena ...

NBA - l'estate più lunga dei San Antonio Spurs : quale futuro per Leonard - Popovich e tutti gli altri? : Dopo la sconfitta in Gara-5 contro i Golden State Warriors, i San Antonio Spurs si ritrovano ora a fare i conti con l'estate più lunga e complicata della loro storia recente. L'elefante nella stanza, ...

Basket - playoff NBA : i Sixers di Belinelli in semifinale - i Warriors eliminano gli Spurs : NEW YORK - Emettono altri due verdetti i play-off del campionato Nba dopo le partite disputate nella notte italiana. E a festeggiare c'è anche Marco Belinelli che con i suoi Sixers vince gara-5 e ...

NBA - Ettore Messina guiderà gli Spurs anche in gara 4 : ROMA - Ettore Messina siederà sulla panchina dei San Antonio Spurs nelle vesti di capo allenatore anche in gara 4dei quarti di finale che si giocherà nella notte tra domani e doopodomani all'AT&T ...

NBA - lutto in casa Spurs : è morta la moglie di Gregg Popovich : Una notizia terribile sconvolge il mondo della NBA: Erin Popovich, moglie dell'allenatore dei San Antonio Spurs Gregg, è scomparsa a 67 anni nella notte italiana dopo aver combattuto per anni contro una malattia alle vie respiratorie. ...

NBA risultati : Minnesota ai playoff dopo 14 anni - Portland ok - gli Spurs no : Il digiuno è finito. Minnesota ritrova i playoff 14 anni dopo la sua ultima apparizione, vincendo al supplementare un vero e proprio spareggio contro Denver, che resta fuori. I Wolves entrano come 8ª ...

NBA Regular Season 2017/18 : Jazz - Pelicans - Spurs e Thunder ai playoff! Chi sarà l’ottava : Timberwolves o Nuggets? : Inizio di ultima settimana da brividi in questa fantastica NBA Regular Season 2017/18. Emozioni fino all’ultimo istante che non smetteranno neanche domani in cui si giocheranno le ultime 12 partite della stagione. Nella Western Conference altre 4 squadre hanno staccato il pass per i playoff, ovvero Jazz, Pelicans, Spurs e Thunder. Manca solo un altro posto e per un segno del destino se lo giocheranno in un fantastico scontro diretto ...

NBA risultati : Spurs - 21 volte playoff con Ginobili. Promosse pure OKC e Pelicans : Manu Ginobili, 40 anni, 17 punti nel successo di San Antonio sui Kings. Ap Manu Ginobili, 40 anni, 17 punti nel successo di San Antonio sui Kings. Ap A un passo dalla notte prima degli esami i ...

NBA - i risultati della notte : Spurs - Thunder e Pelicans si prendono i playoff - i Bucks superano gli Heat : Miami Heat-Oklahoma City Thunder 93-115 I Thunder ce l'hanno messa tutta per soffrire anche in quest'ultima gara dall'enorme peso specifico, ma alla fine sono riusciti a conquistare nonostante tutto ...

NBA - risultati della notte : successi chiave in ottica playoff per Thunder - Spurs e Pelicans : Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 102-108 Siamo stati abituati a celebrare Russell Westbrook per le sue esplosioni offensive, per le sue giocate mozzafiato, la sua leadership e le sue triple ...

NBA - risultati della notte : crollo Spurs a L.A. - New Orleans torna al successo : Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs 122-112 OT I San Antonio Spurs rischiano di perderla già al termine dei tempi regolamentari, quando la penetrazione al ferro di Josh Hart sull'ultimissimo possesso ...

