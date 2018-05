Nasce Blue Conservancy Onlus | un progetto | la realizzazione di un sogno

meteoweb.eu

(Di martedì 22 maggio 2018). Un, ladi un. Unatteso quasi dieci anni. La nascita dinon è un punto di partenza, ma una svolta, un giro di boa che proietta quella che finora è stata una piccola associazione di paese in una vera e propria organizzazione nazionale. Inizialmente fondata come “Associazione ambientale no-profit Naturalmente Brancaleone”, con lo scopo di gestire le attività del Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone, l’associazione si è via via, nel corso degli anni, contraddistinta a livello nazionale per operatività e coraggio, grazie ai suoi volontari che, nonostante le tante difficoltà, hanno continuato a credere neldi salvare questa realtà. Con numerose attività per la tutela e conservazione dell’ambiente, negli ultimi cinque anni l’associazione ha avuto una crescita tale da raggiungere ...