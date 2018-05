Napoli | Sarri temporeggia e De Laurentiis incontra Ancelotti a Roma

Napoli - Ancelotti a casa De Laurentiis : sostituirà Sarri? : Carlo Ancelotti potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli . In questi minuti si trova a Roma a casa di Aurelio De Laurentiis per discutere di un possibile accordo. Lo riporta Sky Sport . Il presidente del club azzurro ha deciso di non aspettare più Maurizio Sarri , che non ha risposto all'ultima offerta per rimanere in panchina. ADL ha deciso di provare l'offensiva per l'ex ...

Svolta Napoli : Ancelotti a casa De Laurentiis - affare ad un passo! Addio a Sarri : Carlo Ancelotti si trova in queste ore a casa De Laurentiis per concludere l’accordo col Napoli, Sarri dunque verso l’Addio Carlo Ancelotti ha incontrato questa sera il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il Corriere dello Sport ha ‘pizzicato’ il tecnico ex Bayern Monaco mentre usciva da casa del patron partnopeo. L’incontro è il chiaro sintomo di una trattativa che continua ad andare avanti spedita, verso una conclusione che ...

De Laurentiis-Sarri - scintille. E il padre di Hamsik spaventa il Napoli : L'indecisione del tecnico toscano sta spazientendo e non poco il Presidente azzurro che, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, starebbe pensando di licenziarlo. De Laurentiis ha dato il suo ...

Napoli - il sindaco De Magistris : 'Comandante Sarri non te ne andare' : 'Il comandante Sarri ha raggiunto un punto altissimo con il Napoli, dopo o vai oltre o rischi. Vediamo ora se ha avuto garanzie dalla società, se rimane sono felice io e sono felici tanti tifosi'. Lo ...

Calciomercato Napoli - Simone Inzaghi per il post-Sarri : il tecnico si porta Milinkovic-Savic - altri due colpi clamorosi per una squadra da sogno [FOTO] : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, in particolar modo tiene banco la questione panchina, la strada sembra ormai tracciata con l’addio del tecnico Maurizio Sarri, l’allenatore sta valutando l’offerta faraonica dello Zenit ma il rapporto con il presidente De Laurentiis sembra ormai compromesso, la strada più probabile al momento sembra quella che porta al Chelsea. Il numero uno azzurro ha già ...

Calciomercato Napoli - lo Zenit lo Sarri : Secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe già stato un contatto con l'allenatore della Lazio che si sarebbe detto disposto ad accettare la sfida. Prima però bisognerà vedere cosa farà Sarri. È ...

Panchina Napoli - il futuro di Sarri in 48 ore : offerta faraonica dello Zenit - l’allenatore valuta l’addio all’Italia : Panchina Napoli – Il campionato di Serie A è andato in archivio, stagione strepitosa da parte del Napoli che però si è dovuto accontentare del secondo posto. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione con la prima scottante situazione da risolvere che riguarda il futuro del tecnico Maurizio Sarri, i rapporti con il presidente De Laurentiis non sono più idilliaci, gli ultimi botta e risposto hanno compromesso un pò la situazione e ...

Napoli - la pazienza sta finendo : De Laurentiis vuole cacciare Sarri : L'ira di Aurelio De Laurentiis potrebbe aprire ad una decisione clamorosa: il licenziamento di Maurizio Sarri. Non ha più voglia di aspettare, il presidente, è parecchio infastidito dal comportamento ...

Calciomercato Napoli - ecco la prima offerta dall'estero per Sarri : c'è lo Zenit : Maurizio Sarri-Napoli, un rapporto che ancora non si sa se andrà avanti o meno. L'allenatore degli azzurri, infatti, non ha comunicato alla società se il suo futuro sarà in Campania o da un'altra ...

Napoli - Maggio : "Deluso da Sarri. Il mio futuro? Non ho ancora deciso" : Christian Maggio, ieri nella partita contro il Crotone, ha salutato il pubblico del San Paolo. Il suo addio al Napoli dopo 10 stagioni è praticamente certo. "È stata una giornata davvero difficile, mi ...

Napoli - De Laurentiis ha perso la pazienza : entro 48 ore vuole una risposta da Sarri. Ancelotti - Emery e Inzaghi le alternative : Napoli - L'ultimatum lo ha lanciato il presidente De Laurentiis domenica sera dopo il match con il Crotone. 'Sarri? Il tempo è già scaduto'. Il numero uno del Napoli non ha gradito i tentennamenti del ...

Napolimania : chapeau Maurizio Sarri - sei stato il migliore di tutti : Uno che ha coagulato attorno a se un intero popolo, uno che ha sconfitto, al di là del risultato, una logica che ammazza un intero sport: perché vincere è importante, ma conta anche altro.

Sarri-Napoli : la telenovela continua. De Laurentiis : 'Il tempo è scaduto' : La telenovela continua. Il Napoli chiude il campionato al secondo posto e stabilisce il suo record di punti , 91, ma il futuro di Sarri "oscura" la vittoria per 2-1 contro il Crotone. A fine gara il ...

