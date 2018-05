Napoli | Mertens e il post su Instagram | ' Noi napoletani non molliamo mai'

Diretta/ Napoli-Crotone (risultato live 2-0) streaming video e tv : palo di Mertens! : Diretta Napoli Crotone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Zenga al San Paolo per salvarsi, 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 19:36:00 GMT)

Napoli-Crotone 2-0 | La diretta Esce un grande Milik per Mertens : Il Napoli di Sarri, reduce dalla vittoria di Marassi sulla Sampdoria e per la prima volta in questo campionato aritmeticamente fuori dalla lotta per la conquista dello scudetto, saluta i propri...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Crotone : Mertens oppure Milik? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Crotone: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Incertezza per Sarri, che vuole vincere ma potrebbe spazio alle seconde linee(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 15:47:00 GMT)

Mertens via? Napoli ha trovato il sostituto : costa 30 milioni e gioca in Italia : Ci siamo, il termine della stagione 2017/2018 è davvero ad un passo e presto tutte le attenzioni verranno rivolte esclusivamente al calciomercato per capire quelle che saranno le strategie del Napoli in vista del prossimo campionato. La delusione per il mancato scudetto potrebbe portare ad un ridimensionamento delle aspettative o, al contrario, a convincere la dirigenza partenopea ad investire ancora di più per alzare ulteriormente l'asticella. ...

Samp-Napoli 0-0 | La diretta Dentro Milik - fuori Mertens : La Sampdoria riceve il Napoli a Marassi nell'ultimo impegno casalingo del campionato 2017/2018 di fronte ai propri tifosi. I blucerchiati, che a tratti nel corso di questa stagione hanno messo in...

Diretta/ Sampdoria Napoli - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : annullata rete a Mertens : Diretta Sampdoria Napoli, info streaming video e tv: i partenopei hanno ormai detto addio allo scudetto, i blucerchiati sono lontani dall'Europa.

Diretta/ Sampdoria Napoli (risultato live 0-0) info streaming video e tv : annullata rete a Mertens : Diretta Sampdoria Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I partenopei hanno abbandonato il sogno scudetto, blucerchiati lontani dall'Europa(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:48:00 GMT)

Samp-Napoli 0-0 | La diretta Mertens in rete ma è fuorigioco : La Sampdoria riceve il Napoli a Marassi nell'ultimo impegno casalingo del campionato 2017/2018 di fronte ai propri tifosi. I blucerchiati, che a tratti nel corso di questa stagione hanno messo in...

Il Napoli fa cassa con le pubblicità : Insigne e Mertens attori per Trivago : Grande sorpresa sul volto di tutti i tifosi del Napoli che nelle ultime ore hanno potuto ridere e sorridere guardando in Tv due dei propri beniamini. Si, perchè Lorenzo Insigne e Dries Mertens sono i protagonisti dell'ultimo spot Trivago, nota azienda per la ricerca online di hotel in giro per il mondo. «Dries, ma sei sempre su Internet?», chiede il napoletano. «Sto cercando un hotel», la risposta del belga.--Poi la battuta di Mertens che ...

Napoli - rivoluzione senza Sarri : via Jorginho e Mertens - blindato Zielinski : Dalla permanenza di Maurizio Sarri dipende anche il futuro di diversi giocatori, in qualche modo legati all'allenatore per motivi tecnici e professionali, spiega Mimmo Malfitano nell'articolo sulla ...

Napoli - Mertens : 'Onorerò sempre la maglia - amo questa città' : Parole chiare quelle rilasciate da Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport subito dopo la fine della gara di campionato: "Ciclo finito? Questo lo decide la società, se è impossibilitata a tenere sei/...

Napoli - idolo Mertens : il gesto che ha fatto impazzire i tifosi azzurri : Il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara di campionato contro il Torino, ormai nessuna chance di poter vincere lo scudetto per il club azzurro. Nella gara di ieri in rete l’attaccante Mertens, la seconda parte di stagione non è stata entusiasmante per il calciatore belga, ieri gesto che ha fatto impazzire i tifosi, quello di aver baciato la maglia dopo la rete. Una rete arrivata proprio nel giorno del suo 31° compleanno, come ...

Napoli-Torino 2-2 : Mertens e Hamsik non bastano - gli azzurri dicono addio al sogno scudetto : NAPOLI - È finita con gli applausi del San Paolo alla squadra e i cori degli ultrà contro Aurelio De Laurentiis: la colonna sonora dello stentato pareggio , 2-2, del Napoli con il Torino, che mette ...

Napoli-Torino - le pagelle : bene Mertens e Hamsik - delude Zielinski : Zielinski 5,5 - Incide poco nell'economia della partita e Sarri lo richiama in panca a metà ripresa. Callejon 5,5 - Non è brillante ormai da un po' e si vede. Non riesce neppure ad arrivare al 90'. ...