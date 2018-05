Napoli | il clamoroso annuncio del padre di Hamsik | “ha chiesto la cessione”

calcioweb.eu

(Di martedì 22 maggio 2018) Sono ore caldissime in casa, non solo la questione panchina con la rottura sempre più vicina tra Maurizio Sarri ed il presidente De Laurentiis, adesso anche il caso. Richard, papà di Marek, parla del futuro del capitano azzurro ai microfoni del portale slovacco Pravda ed annuncia l’addio: “Ci sono tre club cinesi su Marek, l’offerta per lui è di 10 milioni. Il loro interesse è serio, ma le trattative non sono facili. Il problema ora è che in Cina ci sono dei periodi di contrattazioni, ed il prossimo sarà in inverno.ha ancora un contratto di tre anni con il, quindi ora è tutto nelle mani degli agenti. Come percentuali dico che al 60% può andare via. Il giocatore ha già parlato con il presidente per una sua cessione, ora toccherà a Venglos”. L'articolo, ildeldi: “hala ...