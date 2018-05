Napoli | Hamsik tentato dalla Cina Il padre | ' Al 60% andrà via'

Napoli - colpo di scena : papà Hamsik : “Parlerà con la società per partire” : Napoli- colpo di scena in casa Napoli. Dopo il probabili addio di Maurizio Sarri, il Napoli potrebbe dire addio anche al suo capitano Marek Hamsik. A confermarlo il padre del centrocampista slovacco. “AL 60% ANDRA’ IN CINA” Queste le dichiarazioni del padre di Hamsik: “Cina? Il loro interesse è serio, ma le trattative non sono […] L'articolo Napoli, colpo di scena: papà Hamsik: “Parlerà con la società per ...

Clamoroso Napoli : “Hamsik ha chiesto la cessione!” : Napoli di fronte a decisioni importantissime in merito alla panchina, ma anche relativamente ad Hamsik che potrebbe lasciare il club partenopeo Il Napoli potrebbe non avere più capitan Hamsik nella prossima stagione. Non c’è solo la questione panchina con la rottura sempre più vicina tra Maurizio Sarri ed il presidente De Laurentiis a tenere banco, adesso anche il caso legato allo slovacco Hamsik. E’ stato proprio il papà di Marek a ...

Napoli - il clamoroso annuncio del padre di Hamsik : “ha chiesto la cessione” : Sono ore caldissime in casa Napoli, non solo la questione panchina con la rottura sempre più vicina tra Maurizio Sarri ed il presidente De Laurentiis, adesso anche il caso Hamsik. Richard Hamsik, papà di Marek, parla del futuro del capitano azzurro ai microfoni del portale slovacco Pravda ed annuncia l’addio: “Ci sono tre club cinesi su Marek, l’offerta per lui è di 10 milioni. Il loro interesse è serio, ma le trattative non ...

L’agente di Hamsik spaventa il Napoli : potrebbe lasciare il club : Napoli alle prese con la possibile sostituzione di Sarri in panchina, ma anche in merito ad Hamsik potrebbero arrivare novità inattese Il Napoli ha festeggiato ieri la conclusione di un’annata comunque da ricordare, nonostante sia sfumato il sogno scudetto cullato per diversi mesi. Uno degli uomini chiave di questa stagione è stato capitan Hamsik, sul quale però pendono alcuni dubbi in merito al futuro, dubbi alimentati dal suo stesso ...

Napoli - Hamsik record e forse addio. Quanta gente al San Paolo : Tutta Napoli si interroga sul futuro di Maurizio Sarri, tutti i tifosi si augurano che risponda positivamente alle lusinghe del presidente De Laurentiis. In ogni caso, una decisione da parte del ...

Napoli - De Laurentiis polemico : “scudetto? Mica posso rubare…” - striscioni per Hamsik e Maggio : “Io sono contentissimo di questa stagione. Con quattro punti in piu’ il campionato e’ tuo. Che devo fare, devo andare a rubare?”. Sono le parole presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un breve intervento in sala stampa dopo la gara di campionato Napoli-Crotone, 2-1 il risultato finale. Poi il presidente si è scatenato nello spogliatoio, aperte delle bottiglie di champagne insieme a Sarri e ai calciatori. Al ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Napoli Crotone : quote - le novità live. Occhio ad Hamsik! (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Crotone: quote e novità live su moduli e titolari. Le mosse, le scelte di Sarri e Zenga per la partita di Serie A, 38^ giornata(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:55:00 GMT)

Samp-Napoli | Diretta dalle 20.45 L'ultima trasferta - Hamsik in panca : La Sampdoria riceve il Napoli a Marassi nell'ultimo impegno casalingo del campionato 2017/2018 di fronte ai propri tifosi. I blucerchiati, che a tratti nel corso di questa stagione hanno messo in...

Napoli - giovedì si decide il futuro di Sarri. E Hamsik pensa alla Cina : Il condizionale è d'obbligo perché secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport il capitano azzurro ha sul tavolo una proposta dalla Cina, che lo stuzzica. Non è detto che a formulargliela siano ...

Calciomercato Napoli - tentazione Cina per Hamsik : Undicesima stagione con il Napoli per Marek Hamsik, che non è riuscito a vincere lo scudetto nonostante uno straordinario campionato. La Juventus si prepara alla grande festa, mentre in casa azzurra ...

Napoli - Hamsik : "Il sogno si è dissolto. Scudetto - proveremo l'anno prossimo" : Non si abbatte Marek Hamsik, nonostante il 2-2 del San Paolo col Torino che ha di fatto spento il sogno Scudetto del Napoli. La rimontona che sembrava concretizzarsi dopo il clamoroso 1-0 esterno ...

Napoli - i tifosi contro gli arbitri. E Hamsik si schiera con Sarri : Centodue gol in campionato, con quello di ieri contro il Torino, con la maglia del Napoli e un paio di traguardi a portata di mano , le 500 partite in azzurro domenica a Genova e le 395 presenze in ...

Hamsik si schiera con Sarri : "Non immagino il Napoli senza di lui" : Centodue gol in campionato, con quello di ieri contro il Torino, con la maglia del Napoli ed un paio di traguardi a portata di mano , le 500 partite in azzurro domenica a Genova e le 395 presenze in ...

Napoli - Hamsik : 'Spero Sarri rimanga' : Il futuro di Sarri? 'Mi auguro che rimanga, per continuare la nostra crescita', risponde così Marek Hamsik a Premium sul futuro del tecnico toscano e sul sogno scudetto, di fatto, ormai andato. 'Un pò ...