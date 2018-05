Napoli-Ancelotti | c' è il blitz a Roma | vertice con De Laurentiis

Napoli - Carlo Ancelotti è a Roma : incontro col patron De Laurentiis : Carlo Ancelotti è giunto a Roma a casa del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Summit in corso per trovare un accordo sul suo possibile approdo sulla panchina del Napoli.

Ancelotti-Napoli - parte la trattativa. È lui l'obiettivo di De Laurentiis : Carlo Ancelotti è il grande obiettivo di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli è pronto a cambiare allenatore, dopo i ripensamenti di Maurizio Sarri. E il presidente azzurro, che ha definitivamente rotto ...

'Ancelotti al Napoli!' : ROMA - 'Ancelotti, è fatta!', una voce forte, chiara, decisa mi raggiunge per la seconda volta in poche ore dalla sede del Napoli, e allora non posso fare altro che riportarla: soltanto la permanenza ...

Mercato - Conte-Chelsea al capolinea. Napoli forte su Ancelotti : ROMA - Si avvicina il momento del divorzio tra Conte e il Chelsea . Giovedì l'appuntamento per discutere dell'ultimo anno di contratto che ancora lega il tecnico italiano e il club inglese. ...

Carlo Ancelotti al Napoli - ecco perché è possibile : Neanche il tempo di leccarsi le ferite che il Napoli è già costretto a pensare al futuro, un futuro che molto probabilmente vedrà una faccia nuova in panchina. Dopo la grande delusione di fine ...

Napoli - De Laurentiis ha perso la pazienza : entro 48 ore vuole una risposta da Sarri. Ancelotti - Emery e Inzaghi le alternative : Napoli - L'ultimatum lo ha lanciato il presidente De Laurentiis domenica sera dopo il match con il Crotone. 'Sarri? Il tempo è già scaduto'. Il numero uno del Napoli non ha gradito i tentennamenti del ...

Per la stampa spagnola Ancelotti in pole al Napoli : In attesa della decisione sull'addio di Maurizio Sarri, salgono le quotazioni di Carlo Ancelotti per la panchina del Napoli. Secondo il quotidiano iberico Marca l'ex allenatore di Real Madrid e Bayern ...

Napoli : Ancelotti in pole per spagnoli : ANSA, - Napoli, 21 MAG - In attesa della decisione sull'addio di Maurizio Sarri, salgono le quotazioni di Carlo Ancelotti per la panchina del Napoli. Secondo il quotidiano iberico Marca l'ex ...

La notizia boom dalla Spagna : «Ancelotti firmerà con il Napoli» : dalla Spagna arriva la bomba sul futuro del Napoli: Carlo Ancelotti sarebbe pronto a siglare l?accordo con De Laurentiis chiudendo così definitivamente le porte...

Sarri riflette ed Ancelotti avanza : gli incredibili scenari in casa Napoli : Maurizio Sarri potrebbe lasciare la panchina del Napoli dopo un’annata fantastica, il patron De Laurentiis contatta Ancelotti “Devo parlare con la mia famiglia e riflettere sul futuro”. Queste le parole di Maurizio Sarri dopo la gara di ieri del suo Napoli, che ha chiuso in bellezza la stagione con una vittoria sul Crotone. Il tecnico ha dichiarato che si prenderà pochi giorni prima di dare una risposta al Napoli, intanto De ...

Napoli - se Sarri la chiudesse qui? Idea Emery - pista Giampaolo. E Ancelotti... : "E se domani, e sottolineo se", come in una vecchia canzone, il Napoli dovesse pensare ad un nuovo allenatore, De Laurentiis non si farebbe trovare impreparato. Il presidente oggi sarà a Milano, ...

Sarri-De Laurentiis - si cambia a Napoli?/ Marco Giampaolo in cima alla lista - ma Carlo Ancelotti... : Sarri via da Napoli? Il calciomercato può essere un vero problema, ma il Presidente Aurelio De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo. Il Chelsea intanto monitora la situazione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 01:15:00 GMT)

Carlo Ancelotti verso il Napoli - Aurelio De Laurentiis ci prova : addio a Maurizio Sarri - e... : L'addio di Maurizio Sarri sembra ormai imminente e tra i papabili nomi che prenderanno il suo posto sulla panchina del Napoli spunta anche quello di Carlo Ancelotti . Aurelio De Laurentis è alla ...

Napoli - per il dopo Sarri spunta Ancelotti : L'allenatore emiliano è in cima alla lista di De Laurentiis per sostituire il tecnico toscano: i due si incontreranno il 21 maggio per definire un possibile matrimonio biennale