Musica | Sony acquisisce la casa discografica Emi

Musica - Sony compra Emi per 1 - 9 miliardi di dollari : (foto: Marco Cosenza) Un’operazione storica per l’industria mondiale della Musica. Sony ha acquistato la casa discografica Emi Music Publishing, per 1,9 miliardi di dollari (circa 1,6 miliardi di euro). E, con essa, un catalogo di oltre due milioni di titoli, che andranno ad arricchire il già ampio archivio Musicale della società giapponese (2,3 milioni di titoli), con nomi del calibro di Kanye West, Pink, Pharell Williams e i ...