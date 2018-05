Muore in attesa di un trapianto a Roma | la procura apre un' inchiesta

Roma - 20enne Muore in attesa di un trapianto. L’sms : “Denunciateli - mi stanno uccidendo”. Indaga la procura : Giuseppe Esposito, 20enne e malato di fibrosi cistica, era ricoverato nel reparto trapianti del Policlinico Umberto I di Roma dal 5 maggio. Doveva fare delle analisi per verificare la possibilità di un trapianto di polmoni. Ma in meno di due settimane la situazione è precipitata: “Giuseppe ha inviato un messaggio a mia madre chiedendo di denunciare tutti, che lo stavano uccidendo“, ha raccontato la sorella Michela a Il Tempo. ...

MONTE ROSA - ALPINISTA 17ENNE CADE IN UN CREPACCIO E Muore/ Con il padre era in attesa di tornare a Zermatt : MONTE ROSA, 17ENNE CADE in un CREPACCIO e MUORE sotto gli occhi del padre: tragedia sulle alpi svizzere. Un'escursione fatale per due alpinisti improvvisati, padre e figlio(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:00:00 GMT)