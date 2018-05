wired

: Mowgli, il trailer del nuovo film dal Libro della giungla - scoopscoop6 : Mowgli, il trailer del nuovo film dal Libro della giungla - MarcoZuccardi : Mowgli il figlio della giungla - Trailer Ufficiale Italiano: - Stefano_Ped_86 : RT @comingsoonit: Arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre prossimo l'atteso film di Andy Serkis, #Mowgli. -

(Di martedì 22 maggio 2018) Dimenticate le allegre atmosfere de Iltargato Disney,classico d’animazione del 1967, ma anche la sua versione in live-action del 2016. Perché, iladattamento in carne ossa del romanzo culto di Rudyard Kipling, sembra essere una storia decisamente più cupa e drammatica. In queste ore è uscito il primopellicola girata da Andy Serkis, l’attore divenuto famoso per i ruoli in Cgi come Gollum e ora acclamato regista. L’atmosfera che trasuda dal video di anticipazione è in effetti a tratti raccapricciante. Perché il giovane, interpretato dal giovanissimo Rohan Chand, è sì stato cresciuto in mezzo alla natura selvaggia dall’orso Baloo e dalla pantera Baghera, ma deve fare i conti con l’ostilità di altri animali più feroci e spietati. In più, a un certo punto sarà messo di fronte alle proprie origini ...