MotoGp – Tutto fermo a Barcellona | posticipati i test del Montmelò

MotoGp – Dovizioso-Ducati - è quasi fatta! Le parole di Andrea fanno sognare i tifosi : ” ci sono stati tanti aiuti per cercare che tutto andasse in porto” : Andrea Dovizioso fa sognare i tifosi Ducati: tutto sembra remare a favore del rinnovo col team di Borgo Panigale Sembra ormai fatta tra Dovizioso e Ducati. Nelle ultime ore si è tanto parlato dell’intervento dello sponsor per il rinnovo del forlivese col team di Borgo Panigale. A poche ore dalla conferenza stampa piloti che darà ufficialmente il via al weekend del Gp di Francia, sul circuito di Le Mans, proprio Dovizioso ha in qualche modo ...

MotoGp tv - su che canale vedere il GP di Spagna? Orari di diretta e differita. Tutto il programma su SKY e TV8 : Vi saranno le DIRETTE LIVE testuali di OASport fin dai warm-up previsti e la diretta Streaming su SkyGo. La programmazione di Sky Sport MotoGP Domenica 6 maggio Ore 8.30: Paddock Live Ore 8.40: Warm ...

MotoGp tv - su che canale vedere il GP di Spagna? Orari di diretta e differita. Tutto il programma su SKY e TV8 : Quest’oggi, domenica 6 maggio, prenderà il via il GP di Spagna del Motomondiale 2018, riservato alle tre classi. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, sarà grande spettacolo in uno degli appuntamenti classici del calendario iridato. Marc Marquez sembra essere il grande favorito della vigilia anche se ha clamorosamente steccato la qualifica: il Campione del Mondo sembra però avere il mezzo migliore del lotto per volare verso la vittoria. ...

MotoGp - GP Spagna. Arriva Jerez in un Mondiale tutto da scoprire : In terra Andalusa il 5 volte campione del mondo è sempre andato forte, con 3 vittorie in MotoGP , l'ultima nel 2016, ma anche 8 podi, terzo valore per Jerez dietro ai 12 di Rossi ed ai 10 di Pedrosa. ...

MotoGp - Tutto liscio per Rossi ad Austin - Valentino osserva Marquez : 'non ha sferrato il time attack' : Valentino Rossi commenta le sue seconde prove libere ad Austin, le sue Fp2 si sono concluse con il quarto tempo più veloce Andrea Iannone è l'autore del giro più veloce delle Fp2 sul circuito delle ...

MotoGp Usa - Dovizioso : «Ad Austin può succedere di tutto» : Austin - Vorrebbe riprendersi la testa della classifica già al termine di questa gara Andrea Dovizioso, visto che in Argentina è stato costretto a cedere il passo a Cal Crutchlow. ' Il sesto posto non ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : Austin è il regno della Honda. Ma soprattutto di Marc Marquez : sarà lui il favorito numero uno : La MotoGP rimane nel continente americano ma si sposta al Nord, negli Stati Uniti, dove andrà in scena il GP delle Americhe. Sul circuito di Austin si torna in pista dopo i fatti di Termas de Río Hondo. Se ne è parlato molto, anche troppo, ma nel weekend la parola tornerà finalmente alla pista. Un circuito che vede un’unica grande favorita, la Honda. Austin ha fatto il suo debutto nel Motomondiale nel 2013 e da allora ha sempre vinto una ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : tutto come prima. Nessun provvedimento per Marc Marquez. Ezpeleta vuole parlare ad Austin : basterà? : La MotoGP è pronta per fare tappa ad Austin dove nel weekend andrà in scena il GP delle Americhe, terza prova di un Mondiale già infuocato dopo i fatti di Termas de Rio Hondo. Sul tracciato argentino, infatti, ne abbiamo viste di tutti i colori con Marc Marquez che dopo una manovra da ritiro patente in partenza è stato protagonista anche dello speronamento ai danni di Valentino Rossi: il Dottore era letteralmente imbufalito dopo la gara e anche ...

MotoGp - tutto pronto per Austin : in arrivo la terza gara della stagione : Il Gran Premio di Austin 2018 di MotoGp , domenica 22 aprile alle 21, ore italiane, e le qualifiche saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGp HD e su TV8. Si parte venerdì 20 aprile alle 16, ...

Andrea Dovizioso - MotoGp GP Argentina 2018 : “Le condizioni non mi hanno aiutato. Sono stato lento per tutto il weekend” : È un Andrea Dovizioso deluso quello che ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine della gara del GP di Argentina di Termas de Río Hondo. Il pilota della Ducati ha concluso con un sesto posto. In gara, però, Dovi non è riuscito a risolvere le difficoltà che si è portato sin da venerdì, senza mai riuscire a girare al top. “Ho fatto tanta fatica, le condizioni di oggi non mi hanno aiutato“, il commento sulla gara. ...

MotoGp - GP Argentina 2018 : previsioni meteo. Rischio pioggia per la gara? La pista bagnata può stravolgere tutto : Il meteo sta letteralmente stravolgendo il GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale di MotoGP. Ieri le condizioni di asfalto bagnato hanno rimescolato le carte in qualifica, regalando un’incredibile pole position a Jack Miller e mettendo in difficoltà i big: Marc Marquez sesto, Andrea Dovizioso ottavo, Valentino Rossi nono. Oggi è in programma la gara sul tracciato di Termas de Rio Hondo e c’è ancora il Rischio che la pioggia ...

MotoGp 2018 in Argentina - Dovizioso : 'Le parole di Lorenzo? Tutto ok - siamo rivali' : Non ha seguito la linea di Jorge Lorenzo , Andrea Dovizioso: dopo le pesanti parole dello spagnolo , "Dovi ha sempre cercato di indebolire il mio morale e continua a farlo anche ora che sono il suo ...

MotoGp in tv - su che canale vedere le qualifiche del GP d'Argentina? Tutto gratis e in chiaro su TV8! Orario e programma : Prevista la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport. Previste delle repliche su Sky secondo il seguente palinsesto: alle ore 23.30 , MotoGP, e nel rullo notturno dalle ore 01.

MotoGp in tv - su che canale vedere le qualifiche del GP d’Argentina? Tutto gratis e in chiaro su TV8! Orario e programma : Tutto è pronto a Termas de Rio Hondo per le qualifiche del GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP 2018. Sul tracciato sudamericano si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza della gara in programma domani: oggi sabato 7 aprile sarà davvero importante, capiremo quali saranno i valori in campo e chi partirà favorito a caccia della vittoria. Sulla carta Marc Marquez sembra avere qualcosa in più rispetto alla ...