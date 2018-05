MotoGP - Marquez e Pedrosa proveranno una Formula 1

MotoGP – Marquez presto a bordo di una monoposto di F1 : dopo il Mugello due giorni sulla Red Bull : Marc Marquez in pista su una Red Bull dopo il Mugello: il regalo del team di Milton Keynes Reduce dalla vittoria di Le Mans, Marc Marquez continua a sorridere con una notizia che sicuramente lo renderà felicissimo: secondo Motorsport.com infatti lo spagnolo della Honda avrà presto l’opportunità di guidare una monoposto di F1. La Red Bull ha deciso di premiare Marquez, Pedrosa e Cairoli, sponsorizzati dal famoso brand, con due giorni ...

VIDEO MotoGP / Highlights e classifica piloti : Marquez cala il tris (Gp di Francia 2018 Le Mans) : VIDEO MOTOGP: Highlights e classifica del mondiale piloti dopo il Gran Premio di Francia 2018, che si è disputato a Le Mans. Nuova vittoria di Marquez, sempre più leader in fuga.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:51:00 GMT)

MotoGP - Mondiale 2018 : Marc Marquez ufficialmente in fuga - il Mugello ultima opportunità per gli avversari? : Quello che tutti temevano è avvenuto: Marc Marquez è scappato via, sia a Le Mans, nel corso del Gran Premio di Francia della MotoGP, sia in classifica generale. Il campione del mondo in carica ha vinto, in carrozza, su una pista nella quale né lui né la sua Honda avevano mai brillato in maniera particolare e, grazie agli ennesimi regali degli avversari, ha già scavato un primo e notevole solco in graduatoria. I numeri parlano chiaro: +36 su ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Marc Marquez ufficialmente in fuga - il Mugello ultima opportunità per gli avversari? : Quello che tutti temevano è avvenuto: Marc Marquez è scappato via, sia a Le Mans nel corso del Gran Premio di Francia della MotoGP, sia in classifica generale. Il campione del mondo in carica ha vinto, in carrozza, su una pista nella quale nè lui nè la sua Honda avevano mai brillato in maniera particolare e, grazie agli ennesimi regali degli avversari, ha già scavato un primo e notevole solco in graduatoria. I numeri parlano chiaro: +36 su ...

News Sportive 20/05/2018 – Nadal re di Roma - Marquez dominatore della MotoGP e tanto altro : Rafa Nadal torna a vincere gli Internazionali d’Italia dopo il trionfo di Zverev della scorsa edizione, Sarri intanto saluta il San Paolo Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Andrea Dovizioso - un errore pesantissimo. Il sogno iridato è già sfumato - Marquez lontano anni luce : “Caro Dovi, stavolta l’hai fatta grossa!“. Se lo sarà detto e stradetto nella sua testa Andrea Dovizioso in questa poco fortunata, per lui, domenica 20 maggio a Le Mans. Il quinto giro del Gp transalpino e l’esaltazione del primo posto conquistato, mettendo in scena un sorpasso preciso e puntuale sul compagno di squadra Jorge Lorenzo, è durata poco. Un errore in frenata e l’anteriore della GP18 si è chiuso ...

MotoGP - Marc Marquez : il Mondiale è già vinto? Superiorità netta e mancanza di un vero avversario : Sono passate solamente cinque gare in questo Mondiale 2018 della MotoGP, ma Marc Marquez ha già, quasi (proviamo ad usare la scaramanzia) chiuso i conti in ottica titolo. 95 punti conquistati contro i 59 del secondo in graduatoria, Maverick Vinales. Due numeri lontani e che si possono invertire, ma che parlano chiaro sul livello attuale del campione del mondo in carica e, soprattutto, dei suoi rivali. Spesso le cifre sono fredde e non dicono ...

MotoGP – Marquez trionfa a Le Mans - Petrucci e Rossi sul podio : le FOTO più belle del Gp di Francia : Nella gallery tutte le FOTO del Gp di Francia valido per il quinto appuntamento della stagione 2018 di MotoGp Marquez conquista la terza vittoria consecutiva a Le Mans. Alle spalle dello spagnolo della Honda i due italiani Petrucci e Rossi. Nella gallery tutte le FOTO più belle del Gp di Francia. L'articolo MotoGp – Marquez trionfa a Le Mans, Petrucci e Rossi sul podio: le FOTO più belle del Gp di ...

MotoGP : Marquez vince a Le Mans - podio Rossi : The Champ extends his Championship lead! @marcMarquez93 #FrenchGP pic.twitter.com/D3rqsqeC0V - MotoGP" , @MotoGP, May 20, 2018 MotoGP, la cronaca della gara Succede di tutto nel primo giro, sin dalla ...

MotoGP - Gp Le Mans Gara : Marquez - 'Mi sento in un momento incredibile con la moto' : MotoGP Gp Francia Repsol Honda Gara Marc Marquez è il vincitore del Gran Premio di Francia sul circuito Bugatti di Le Mans, quinta tappa del Motomondiale 2018. Il campione del mondo in carica, partito dalla prima fila ha prima avuto un contatto con Johann Zarco alla prima curva, poi si è trovato davanti la moto di Andrea Iannone , caduto alla terza curva. In quel momento ha ...

MotoGP – Dovizioso disperato : “inaccettabile - la caduta pesa più del distacco in classifica da Marquez” : Andrea Dovizioso parla dopo la caduta che l’ha visto protagonista sul circuito di Le Mans al quinto appuntamento del Motomondiale AFP PHOTO / Jean-Francois MONIER Il Gran Premio di Francia, il quinto di questa stagione, vede trionfare il campione del mondo in carica Marc Marquez. Lo spagnolo a bordo della sua Honda conquista la terza vittoria consecutiva del campionato sul circuito Bugatti. Dopo Austin e Jerez tocca infatti alla pista di Le ...

MotoGP - Classifica Mondiale piloti 2018 : Marc Marquez allunga - +36 su Vinales. Valentino Rossi quarto : La seconda caduta di fila costa cara ad Andrea Iannone che scivola in settima posizione a 49 punti dal Campione del Mondo. Classifica Mondiale MotoGP 2018 Pos. Rider Bike Nation Points 1 Marc Marquez ...

MotoGP - Pagelle GP Francia 2018 : Marc Marquez impeccabile - Petrucci e Rossi ottimi - male Vinales - dietro la lavagna Dovizioso - Zarco e Iannone : Anche il Gran Premio di Francia della MotoGP non ci ha certo fatto annoiare. Errori, cadute, tanti spunti e conferme, come che Marc Marquez ha ribadito di essere l’uomo da battere, ma che non è una impresa semplice per nessuno, tanto che Andrea Dovizioso e Johann Zarco spingono troppo e cadono. male la Yamaha nel suo complesso, con un Valentino Rossi davvero stoico con un podio insperato. Andiamo, quindi, a dare le Pagelle ai protagonisti ...

MotoGP Risultati Gara Le Mans : Márquez vince - Petrucci torna sul podio (e anche Rossi) : A Le Mans Marquez conquista il terzo podio di stagione. Con lui Petrucci e Rossi. Out Zarco e Dovizioso che, in classifica, scivola a -49 dal leader del Mondiale Bandiera verde e via al quinto GP di stagione tra le curne di Le Mans! Johann Zarco perde subito la pole con Jorge Lorenzo che lo supera e si mette subito in testa. Andrea Iannone va lungo e scivola dopo pochi metri: per il pilota abruzzese Le Mans finisce ancor prima di iniziare. ...