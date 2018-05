Morte sul lavoro | i sindacati incontrano l' azienda Collaborazione in attesa del

Belgio - ancora giallo sulla Morte della bimba di due anni uccisa sull’autostrada : Si chiamava Mawda, aveva solo due anni. Insieme ai genitori ed al fratellino era scappata dal Kurdistan iracheno, alla ricerca di un’esistenza più serena. Ma non ce l’ha fatta, ha trovato la morte all’alba di giovedì 17 maggio, a pochi chilometri da Mons, nel sud del Belgio. La piccola si trovava su di un furgone in cui erano stipati 26 adulti e tre bambini, tutti curdi. La famiglia di Mawda era gia' stata allontanata dal Belgio e respinta in ...

Belgio - ancora giallo sulla Morte della bimba di due anni uccisa sull’autostrada : Si chiamava Mawda, aveva solo due anni. Insieme ai genitori ed al fratellino era scappata dal Kurdistan iracheno, alla ricerca di un’esistenza più serena. Ma non ce l’ha fatta, ha trovato la morte all’alba di giovedì 17 maggio, a pochi chilometri da Mons, nel sud del Belgio. La piccola si trovava su di un furgone in cui erano stipati 26 adulti e tre bambini, tutti curdi. La famiglia di Mawda era già stata allontanata dal Belgio e respinta in ...

Cast e personaggi di Tredici 2 - su Netflix il 18 maggio : Clay scoprirà tutta la verità sulla Morte di Hannah? : Li avevamo lasciati sconvolti, dopo aver ascoltato l'audio di quelle cassette, e ora Cast e personaggi di Tredici 2 debuttano su Netflix per raccontarci il seguito della loro storia. Da oggi, 18 maggio, approda la seconda stagione della serie, che lo scorso anno è diventato un vero e proprio fenomeno di culto. Le tematiche narrate in 13 Reasons Why sono state in parte lodate dal pubblico, mentre alcune famiglie hanno condannato la scelta della ...

Fratellini di 2 e 6 anni falciati a Morte sulla strada : il papà trovato cadavere in un hotel : Il corpo di Reece Platt-May, padre dei piccoli Corey e Casper, è stato scoperto in una stanza d'albergo a Corfù, in Grecia, nelle prime ore di oggi, 17 maggio. La polizia afferma che la morte "non è sospetta". Lo scorso 23 febbraio l'uomo aveva perso i due figli in una drammatico incidente a Coventry, in Regno Unito.Continua a leggere

Nuovi indizi sulla Morte dei fratellini di Gravina. Il padre : "Riaprite il caso - quella sera con loro c'erano altre persone" : Sono passati più di dieci anni da quando i suoi figli furono ritrovati morti nella cisterna di un edificio abbandonato a Gravina in Puglia, 20 mesi dopo essere scomparsi, ma Filippo Pappalardi ...

Adescato sul web ma era una trappola : rapinato e picchiato a Morte - fermata coppia ventenni : Adescato sul web da una donna che, insieme al marito, si è rivelata la sua assassina. Una trappola mortale per Milon Sayal, 33enne originario del Bangladesh, morto in ospedale dopo essere stato ...

"Loro" è una grande lezione sulla nostra paura della vita e della Morte : "La verità è frutto del tono e della convinzione con cui la affermiamo". In pratica la verità diventa secondaria... conta come ci arriva. Ecco, questa frase detta dal Berlusconi/Servillo nello stupendo film di Sorrentino "Loro", è il punto fermo su cui gira intorno quello che oggi ci viene venduto. Venduto in ogni campo e, in primis, anche in politica.Questa la grande lezione, compresa la riflessione che, a seguire, ...

IL CAPITANO MARIA - FICTION/ Anticipazioni 14 maggio e diretta : il mistero sulla Morte di Guido : Il CAPITANO MARIA Anticipazioni del 14 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Luce scopre il mondo nascosto degli hacker grazie a Filippo; MARIA scopre un segreto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:39:00 GMT)

Bari - turista 65enne trovata morta in un B&B/ Lividi sul collo : strangolamento o Morte naturale? : Bari, turista americana trovata morta: ecchimosi sul collo. Rinvenuta in struttura extralberghiera una donna in vacanza in Puglia assieme al marito: è giallo sul suo decesso(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 11:57:00 GMT)

Il Pessoa "detective" indaga sulla Morte del satanista Crowley : di Fernando PessoaLa linea ferroviaria che parte dal confine meridionale di Lisbona e prosegue a ovest lungo le rive settentrionali del Tago, corre attraverso i piccoli lidi che costeggiano il fiume, raggiungendo infine le magnifiche spiagge sabbiose della Costa del Sole a Estoril.Il suo capolinea si trova a Cascais, una località a 18 miglia da Lisbona che forma di fatto un tutt'uno con Estoril. Cascais combina le attrazioni di un piccolo ...

Le novità sulla Morte di Sana Cheema : Sembra che il padre della ragazza italiana di origini pakistane abbia confessato di averla uccisa, confermando le prime ricostruzioni dei giornali italiani The post Le novità sulla morte di Sana Cheema appeared first on Il Post.

Sana Cheema - i risultati dell’autopsia : “Strangolata”. Polizia : “Padre e fratello rischiano la pena di Morte” : La morte di Sana Cheema, la 25enne ritrovata senza vita in Pakistan il 18 aprile scorso, è stata causata dalla rottura dell’osso del collo. L’autopsia sul corpo della ragazza italo-pakistana, eseguito da un laboratorio forense del Punjab dopo la riesumazione del corpo, ha escluso il decesso per cause naturali. L’ipotesi è quella che sia stata strangolata. Il padre e il fratello della ragazza, ha riferito l’ispettore di Polizia ...

«"Blackstar" era un disco sulla Morte. Ma l'ho scoperto dopo» - : Viviamo nell'era dello streaming e della musica liquida. Come ha influito sul tuo lavoro? Lavoro molto sulle playlist, che è una cosa meno diversa di quanto si possa pensare, perché già da tempo le ...

Quarant’anni fa la Morte di Aldo Moro. Gentiloni : “Un peso sulla coscienza della Repubblica” : Quarant’anni dopo il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, la politica rende omaggio allo statista assassinato dalle Brigate Rosse dopo una lunga prigionia e dopo la strage di via Fani. In via Caetani, dove i terroristi fecero ritrovare la salma dello statista nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ...