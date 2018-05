huffingtonpost

: Moon vola da Trump per salvare il summit con Kim. Scettici gli advisor del presidente - HuffPostItalia : Moon vola da Trump per salvare il summit con Kim. Scettici gli advisor del presidente - GiovannaLiviana : RT @repubblica: Coree, Moon vola da Trump per convincerlo a incontrare Kim Jong-un [news aggiornata alle 07:59] - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Coree, Moon vola da Trump per convincerlo a incontrare Kim Jong-un [news aggiornata alle 07:59] -

(Di martedì 22 maggio 2018) Ildella Corea del Sud,Jae-in, incontrerà oggi a Washington Donald, mentre resta l'incertezza sultra ilUsa e il leader nordcoreano Kim Jong-un programmato per il prossimo 12 giugno a Singapore.Glididubitano che il vertice con Kim ci sarà - riporta la Cnn - mentre il New York Times ha descritto il miliardario come "sorpreso e arrabbiato" per il monito di Pyongyang che ha minacciato la scorsa settimana di far saltare lo storico incontro perché indisponibile a sottoscrivere un accordo sulla denuclearizzazione dettato unilateralmente dagli Usa.dovrà convincerea non rinunciare al faccia a faccia con Kim perché potrebbe ancora essere quel grande successo da Nobel per la Pace che gli aveva promesso. Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale di Seul Chung Eui-yong, iltra ...