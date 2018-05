Milano | una nuova protesi per la boxeur disabile | “Oggi mi viene riconsegnata la vita”

Aborto - “Non una di meno” organizza a Milano “Molto più di 194” : una giornata su obiezione respinta e diritti negati : Sono passati 40 anni dall’approvazione della legge 194, che legalizza l’interruzione volontaria di gravidanza e, in occasione di questo anniversario, oggi (22 maggio) e sabato 26 maggio la rete femminista “Non una di meno” torna nelle piazze di tutta Italia per rimettere al centro del dibattito pubblico l’applicazione di quella legge. Il movimento rivendica la libertà e i diritti conquistati in decenni di lotte collettive, per ...

Smog Milano - Codacons : aria fuorilegge in una scuola su 2 - un morto ogni 15 ore per il biossido di azoto : Da Milano “dati drammatici arrivano dalle ultime rilevazioni compiute, in una scuola/asilo su due i dati dimostrano una concentrazione di NO2 superiore ai limiti di legge“: lo spiega il una nota il Codacons. “Tali dati, soprattutto in considerazione del fatto che sono stati rilevati nelle vicinanze di edifici sensibili, con bambini e ragazzi di piccola età, sono drammatici. Le persone continuano a morire e ammalarsi, senza che ...

Milano - lite in strada per uno specchietto rotto : picchiato con una mazza da baseball : Milano, lite in strada per uno specchietto rotto: picchiato con una mazza da baseball Milano, lite in strada per uno specchietto rotto: picchiato con una mazza da baseball Continua a leggere L'articolo Milano, lite in strada per uno specchietto rotto: picchiato con una mazza da baseball proviene da NewsGo.

Diritti tv - Mediapro presenta reclamo al Tribunale di Milano : È stato presentato il reclamo di Mediapro contro l'ordinanza del Tribunale di Milano che il 9 maggio scorso ha di fatto sospeso il bando con cui il gruppo spagnolo aveva messo in vendita i Diritti tv ...

Milano - lite in strada per uno specchietto rotto : picchiato con una mazza da baseball : Milano, lite in strada per uno specchietto rotto: picchiato con una mazza da baseball Milano, lite in strada per uno specchietto rotto: picchiato con una mazza da baseball Continua a leggere L'articolo Milano, lite in strada per uno specchietto rotto: picchiato con una mazza da baseball proviene da NewsGo.

Milano - biossido di azoto oltre i limiti in una scuola su due : ... sono i dati che emergono dalla nuova mappatura presentata da Cittadini per l'aria Onlus, risultato del progetto di scienza partecipata 'NO2, No grazie. Stop ai diesel in città', cui hanno aderito ...

Milano - biossido di azoto oltre i limiti in una scuola su due : ... sono i dati che emergono dalla nuova mappatura presentata da Cittadini per l'aria Onlus, risultato del progetto di scienza partecipata 'NO2, No grazie. Stop ai diesel in città', cui hanno aderito ...

Milano - biossido di azoto oltre i limiti in una scuola su due : I dati della mappatura di Cittadini per l'Aria Onlus quest'anno si sono concentrati soprattutto sui luoghi frequentati da bambini e ragazzi: la quota sale al...

Milano - lite in strada per uno specchietto rotto : picchiato con una mazza da baseball : Un uomo di 64 anni è stato fermato dalla polizia locale dopo aver colpito con una mazza da baseball alla testa un 57enne per un banale incidente avvenuto tra via Ripamonti e via Selvanesco, a Milano. ...

Milano - tassista e sposato violenta e rapina una prostituta : arrestato : L'accusa è di aver violentato e rapinato una prostituta, nella zona di San Siro. Un tassista che lavora a Milano e vive nel Pavese è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, un 45enne, è stato ...

Piano City Milano - una domenica tra classico e moderno - glamour e sociale - impegnato e giocoso. Chiude Capossela : Piano City Milano si apre all’alba anche domenica 18 maggio. L’appuntamento è alle 5 all’Idroscalo, con le melodie dell’ucraino Pol Solonar, in collaborazione con Circolo Magnolia. Tornando in città, alle 10.30 alla Triennale di Milano la produzione pianistica di Ligeti verrà eseguita dai giovani Pianisti Call for Young Performers, masterclass di Maria Grazia Bellocchio. In Fondazione Prada, invece, è in ...

Milano - mamma picchia maestra davanti agli alunni/ Shock in una scuola elementare di periferia : Milano, mamma picchia maestra davanti agli alunni, Shock in una scuola elementare di periferia. E' successo nella giornata di venerdì mattina, per via di un graffio(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:20:00 GMT)

Milano - morto dopo un trapianto al San Camillo : serve una nuova perizia sul cuore : Milano L'esame degli esperti disposto dalla procura di Milano non è stato sufficiente. serve una perizia con la formula dell'incidente probatorio sul cuore prelevato al San Raffaele a un ...

Milano -1 - 5% con banche ko - spread a 165. Ftse Mib - 3% in una settimana : La chiusura del contratto di governo tra M5S e Lega pesa su Piazza Affari e mette le ali ai rendimenti dei BTp. Su Mps il mercato attende chiarimenti sulla strategia del nuovo esecutivo dopo le indicazioni contenute nel documento programmatico. Pesante anche Ubi. Deboli anche le altre borse...