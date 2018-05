Milan in pole per Fellaini

Milano - le azioni di massa degli anarchici : minacce e trappole agli ispettori Mm : Hanno lavorato coi martelli da muratore. Non c'è , sempre, bisogno di buttar giù una porta per occupare una casa. In un giorno di febbraio scorso, per prendersi l'alloggio 2, scala A, nel palazzo di ...

Latitante napoletano arrestato a Milano dopo due anni di ricerche : Milano, 12 maggio 2018 - Da Pomigliano d'Arco a Milano, in una latitanza durata due anni dopo una fuga seguita a un arresto. Un 42enne già noto alle forze dell'ordine era ricercato dal giugno 2016 ...

Juve-Milan - pioggia di polemiche per l’inno di Mameli cantato da Noemi : Indietro 10 maggio 2018 2018-05-10T15:24:44+00:00 ROMA – Il mondo dei social non perdona. l’inno di Mameli cantato da Noemi prima della finale di Coppia Italia tra Juventus e Milan non è proprio piaciuto. Il giorno dopo continuano le critiche alla cantante romana, colpevole di aver eseguito una performance “pessima”. Veronica, questo il suo vero nome, […] L'articolo Juve-Milan, pioggia di polemiche per l’inno di Mameli cantato da Noemi ...

Milan - Gattuso : 'Settimana di tensione - se perdi diventi brutto. Polemiche? Ognuno faccia il suo - mi innervosisco' : ... 'Il problema è che nel calcio diventi all'improvviso un mago, biondo con gli occhi azzurri, se invece perdi diventi brutto come Gargamella, ma il calcio lo conosco bene, è un mondo che ho ...

Derby di mercato per Asamoah : Inter in pole - ma il Milan prova un clamoroso sorpasso : Il Milan si lecca le ferite nel day after della vergognosa gara di ieri contro il Benevento. Una sconfitta che chiude definitivamente ogni idea relativa alla Champions League, ma complica anche la corsa all’Europa League, con diverse squadre che spingono alle spalle dei rossoneri. Il ds Mirabelli però, come è giusto che sia, si sta già muovendo sul mercato, con i fondi che nella prossima estate saranno prossimi allo zero. I calciatori in ...

Milano - Cisl primo sindacato in Atm. Cgil-Uil polemica sul sistema di voto - Usb «fantasma» anche nelle urne : Secondi, dopo la Cisl, per numero di preferenze ricevute, ma solo terzi, per numero di delegati sindacali eletti. Il paradosso, che riguarda la Uil, spicca dai risultati delle elezioni per il rinnovo ...

Milano : a Cologno rievocazione campo militare tedesco - è polemica : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Un campo militare tedesco allestito di fronte a Villa Casati, a Cologno Monzese. Un evento "per rievocare e conoscere la vita di campo di un reparto di fanteria nella Cologno di fine guerra, nelle settimane precedenti la Liberazione d'Italia", come si legge nella locand

DESIGNAZIONE ARBITRI SERIE A/ Polemiche per Mazzoleni in Juventus Milan : il 2 allo Stadium sale : DESIGNAZIONE ARBITRI SERIE A, Mazzoleni per Juventus Milan, Massa al Var: il 2 allo Stadium vale sei volte la posta in gioco. Fa discutere la scelta di Massa per la gara dello Stadium(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:21:00 GMT)

“Ma - mamma!”. Santiago e quella foto di Belen… Il figlio della showgirl e di Stefano De Martino si è ritrovato di fronte a una gigantografia “hot” dell’argentina a Milano. La sua reazione è stata incredibile (polemica sul web - ovviamente) : Belen Rodriguez non è solo una delle show girl più in voga del momento, ma è anche una mamma attenta e premurosa con il suo piccolo e amato Santiago: un particolare che si evince soprattutto dalla costante presenza del figlio nella sua vita (e nei suoi profili social). Il piccolo Santiago, avuto dall’ex marito il ballerino Stefano De Martino, segue la mamma ovunque, anche ora che lei si trasferirà in Svizzera insieme al compagno Andrea ...

Milan - c’è Usmanov in pole per l’acquisizione del club : Milan, c’è Usmanov in pole per l’acquisizione del club Non sappiamo se arriverà, come nel celebre film, dalla Russia con amore, ma certamente porterà con sè una borsa piena zeppa di soldi. Stiamo parlando di Alisher Usmanov, impreditore uzbeko e boss di Gazprom. Uno degli uomini più ricchi di Russia che, secondo Forbes, nel 2017 […]

Gallarate - il sindaco 'spedisce' i migranti a Milano : scoppia la polemica : Sarebbe arrivato a tirar fuori di tasca propria i soldi per i biglietti del treno, il sindaco leghista di Gallarate Andrea Cassani , per mandare dodici gambiani, a cui è stato revocato il diritto d'...