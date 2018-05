Microsoft e Google rivelano una nuova falla nei processori

surface-phone

(Di martedì 22 maggio 2018) Congiuntamente,, hanno provveduto a informare il pubblico su unaminaccia per i PC, causata da una vulnerabilità delle CPU. Speculative Store Bypass La prima segnalazione di questa minaccia è avvenuta nel novembre 2017, dando il via a un’operazione congiunta di Fix per eliminare il rischio.e Intel hanno collaborato con differenti OEM per ridurre al minimo i rischi di questa vulnerabilità. Stando alle informazioni condivise dal colosso di Redmond, attualmente la vulnerabilità non è stata ancora sfruttata. In merito all’accaduto è stata rilasciata la seguente dichiarazione: We are continuing to work with affected chip manufacturers and have already released defense-in-depth mitigations to address speculative execution vulnerabilities across our products and services. We’re not aware of any instance of this vulnerability class affecting Windows or our ...