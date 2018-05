“Mi sto…” Ma come?! Royal wedding | l’imbarazzante labiale di Harry Mentre gli occhi del

caffeinamagazine

(Di martedì 22 maggio 2018) Ha pronunciato ‘sì’ in anticipo,il prete stava ancora finendo di scandire la frase Meghan Markle è riuscita a tenere a bada la commozione, William è stato testimone esemplare, Kate Middleton si è occupata dei bambini del corteo nuziale. Tutto è filato liscio alpiù atteso del 2018, celebrato il 19 maggio al castello di Windsor. I due sposi si sono visti per la prima volta e sono apparsi raggianti, regalandosi sorrisi, sguardi d’intesa e strette di manoil celebrante, l’arcivescovo di Canterbury, faceva partire la cerimonia. Lui in divisa, lei in un abito dal firmato Givenchy i due si sono rilassati insieme fino al momento dello scambio degli anelli e del sì. La reazione del secondogenito di Carlo d’Inghilterra e Diana Spencer nel vedere la sua fidanzata fare il suo ingresso in chiesa, , è stato riportato da tutti i ...