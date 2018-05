Mercedes – Dai concept del futuro alla nuova famiglia di motori Diesel EU6d-TEMP

sportfair

(Di martedì 22 maggio 2018)-Benz è di nuovo protagonista a Company Car Drive, il principale evento italiano dedicato al fleet management, in programma dal 23 al 24 maggio all’Autodromo Nazionale di Monza Dal 23 al 24 maggio il mondo delle flotte si è dato appuntamento a Company Car Drive, l’occasione per fare il punto su prodotti e strategie legate al canale fleet. Mobilità dele sviluppo dellezzazioni tradizionali sono i principali driver della presenza di-Benz all’edizione 2018. Ideali ambasciatrici di questa strategia la smart vision EQ fortwo, il prototipo per il car sharing più radicale in assoluto, il Vision Van, protagonista a zero emissioni per le consegne dell’ultimo miglio, e la showcar EQA, la prima compatta firmata dal nuovo brand full electric della Stella. Tre diverse visioni di mobilità unite da un elemento comune: l’elettrificazione. Un obiettivo che non esclude le ...