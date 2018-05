Mercedes – Dai concept del futuro alla nuova famiglia di motori Diesel EU6d-TEMP : Mercedes -Benz è di nuovo protagonista a Company Car Drive, il principale evento italiano dedicato al fleet management, in programma dal 23 al 24 maggio all’Autodromo Nazionale di Monza Dal 23 al 24 maggio il mondo delle flotte si è dato appuntamento a Company Car Drive, l’occasione per fare il punto su prodotti e strategie legate al canale fleet. Mobilità del futuro e sviluppo delle motori zzazioni tradizionali sono i principali driver della ...

Daimler - bilancio record fa felici anche i dipendenti : bonus da 5.700 euro. Mercedes ok grazie a Suv e Classe E : STOCCARDA - Non solo gli azionisti, anche i lavoratori beneficiano del bilancio record di Daimler. In aprile, i lavoratori impiegati in Germania che ne hanno contrattualmente diritto,...