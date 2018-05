' Men in Black' | arriva il reboot con due eroi Marvel al posto di Will Smith e Tommy Lee

Nuovi dettagli sul reboot di Men in Black : Indietro 22 maggio 2018 2018-05-22T11:16:17+00:00 ROMA – E’ fissata per il 14 giugno 2019 l’uscita del reboot di Men in Black. Un quarto capitolo fortemente voluto da Sony e Omega Underground per ridare vita al fortunato franchise lanciato nel 1997. Protagonisti della pellicola Chris Hemsworth e Tessa Thompson, già insieme nel film Marvel Thor: Ragnarok. […] L'articolo Nuovi dettagli sul reboot di Men in Black proviene da NewsGo.

Il vicepresidente di Call of Duty comMenta l'assenza della campagna in Black Ops 4 : Treyarch ha scioccato (per modo di dire, dato che le notizie erano già trapelate) la community di Call of Duty pochi giorni fa quando ha annunciato che il loro prossimo titolo, Black Ops 4, sarà il primo Call of Duty nella storia che non includerà una campagna tradizionale. Anche se è un grande cambiamento, sembra che ai "piani alti" non siano esattamente preoccupati.Parlando con GameSpot, il vicepresidente esecutivo e direttore generale di Call ...

Call of Duty : Black Ops 4 : "Mentiremmo se dicessimo di non giocare ad altri giochi" : Call of Duty, riporta VG247, un tempo si trovava in prima fila quando si parlava di innovazioni nel genere, mentre oggi possiamo notare come stia a sua volta, egli stesso, seguendo le tendenze del settore.Durante un'intervista è stato chiesto agli sviluppatori di Treyarch se si stavano ispirando consapevolmente ad altri giochi o meno, e se questo leggero cambio di tendenza potesse in un qualche modo lasciare una macchia immacolata immagine dello ...

Black Ops 4 : "Mentiremmo se dicessimo di non giocare ad altri giochi" : Call of Duty, riporta VG247, un tempo si trovava in prima fila quando si parlava di innovazioni nel genere, mentre oggi possiamo notare come stia a sua volta, egli stesso, seguendo le tendenze del settore.Durante un'intervista è stato chiesto agli sviluppatori di Treyarch se si stavano ispirando consapevolmente ad altri giochi o meno, e se questo leggero cambio di tendenza potesse in un qualche modo lasciare una macchia immacolata immagine dello ...

Alte prestazioni e un design tagliente : l'Xbox One X di Black Panther a tiratura limitata è sempliceMente bellissima : Microsoft ha lanciato un concorso che farà la felicità dei fan di Black Panther e di Xbox One, dato che permette di vincere una bellissima Xbox One X a tiratura limitata ispirata al celebre supereroe sovrano del Wakanda.Questo esemplare di Xbox One X è stato realizzato in soli 5 esemplari, include la copia del film in Blue Ray e due joystick, anch'essi a tema Black Panther. Sfortunatamente il concorso è esclusivo per i residenti negli Stati ...

Nuovi eleMenti Call of Duty Black Ops 4 rivelati - focus su primi potenziaMenti del multigiocatore : I tempi per scoprire le reali velleità di Call of Duty Black Ops 4 non sono ancora maturi, con il titolo sviluppato dai ragazzi di Treyarch che è ancora tenuto gelosamente sotto chiave, nell'attesa dell'evento di reveal programmato per la metà di questo mese. Ovviamente sono giorni cruciali per il team al lavoro sul titolo, che è impegnatissimo a dare utili giri di vite che rifiniscano le feature da presentare e che consentano di far breccia ...

"Black in the new red". Il colore del primo appuntaMento è il nero : Il nero batte il rosso, il colore per eccellenza della passione, come scelta di abbigliamento per il primo appuntamento, quando si è alla ricerca di un nuovo amore e si vuole fare una buona prima impressione. A evidenziarlo è uno studio guidato dall'Università di Lincoln, nel Regno Unito, pubblicato sulla rivista Evolutionary Psychology. I ricercatori, un team di psicologi, hanno analizzato gli episodi di un format Tv, che ...

InizialMente il comparto multiplayer di Call of Duty : Black Ops 4 doveva essere simile a Overwatch? : Negli ultimi giorni sono emersi numerosi rumor riguardo il prossimo sparatutto di Treyarch e Activision, Call of Duty: Black Ops 4. Come saprete, probabilmente il nuovo episodio della serie potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta, con l'assenza di una campagna per giocatore singolo.Ora, come riporta VG247.com, arrivano altre notizie su Call of Duty: Black Ops 4, che ci parlano dell'idea iniziale di Treyarch per il gioco: stando ...

Xiaomi Black Shark è ufficiale : lo smartphone da gaming con raffreddaMento a liquido : Lo smartphone da gaming Xiaomi Black Shark è ufficiale: prestazioni elevate grazie anche al raffreddamento a liquido che spinge lo Snapdragon 845 a frequenze superiori.Xiaomi Black Shark è ufficialmente il secondo smartphone dedicato al gaming uscito di recente dopo il Razer Phone e non costerà poi così molto.Va detto fin da subito che Black Shark è tecnicamente un’azienda indipendente che però grazie alla collaborazione (e ai soldi) di ...

Xiaomi Black Shark è ufficiale con raffreddaMento a liquido e prezzo allettante : È stato presentato ufficialmente lo smartphone Black Shark, realizzato con l'aiuto di Xiaomi. Scopriamo i dettagli del dispositivo da gaming, con raffreddamento a liquido e gamepad opzionale. L'articolo Xiaomi Black Shark è ufficiale con raffreddamento a liquido e prezzo allettante proviene da TuttoAndroid.

InvestiMenti in produttori d'armiAnche BlackRock decreta lo stopSi amplia il fronte della finanza etica : BlackRock ha deciso: dopo l’ultima strage in una scuola americana, niente più Investimenti in produttori d’armi come Smith & Wesson (ma anche rivenditori, come Wal Mart). Il maggiore gestore di fondi comuni al mondo è solo l’ultimo, per quanto più influente, investitore istituzionale a prendere le distanze da un business su cui finora avevano puntato in tanti. Tra i primi a dire basta sono stati i fondi pensione della California, della ...

InvestiMenti in produttori d'armiAnche BlackRock decreta lo stopSi allarga il fronte della finanza etica : BlackRock ha deciso: dopo l’ultima strage in una scuola americana, niente più Investimenti in produttori d’armi come Smith & Wesson (ma anche rivenditori, come Wal Mart). Il maggiore gestore di fondi comuni al mondo è solo l’ultimo, per quanto più influente, investitore istituzionale a prendere le distanze da un business su cui finora avevano puntato in tanti. Tra i primi a dire basta sono stati i fondi pensione della California, della ...

BlackRock abbandona gli investiMenti ai produttori di armi : BlackRock, società di investimenti americana che gestisce oltre 6 trilioni di dollari di asset, offrirà ai propri clienti nuovi portafogli di investimenti lasciando fuori le aziende impegnate nella produzione di armi. La decisione – scrive AdnKronos - arriva dopo il recente massacro in una scuola della Florida che ha causato 17 morti.Altri fondi esistenti rimuoveranno dai propri acquisti i produttori di armi civili e i ...

I Sony Xperia XZ - XZs e X Performance e il BlackBerry Priv ricevono un aggiornaMento di sicurezza : Sony Mobile ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento con le nuove patch di sicurezza Android per i Sony Xperia XZ, Xperia XZs e Xperia X Performance L'articolo I Sony Xperia XZ, XZs e X Performance e il BlackBerry Priv ricevono un aggiornamento di sicurezza proviene da TuttoAndroid.