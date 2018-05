: #News #Meloni:mai in un governo a guida Conte - CybFeed : #News #Meloni:mai in un governo a guida Conte - NotizieIN : Meloni:mai in un governo a guida Conte -

"Fratelli d'Italia non farà parte nè sosterrà unse fosse confermato che sia adel professore." Così la leader del partito Giorgiaal termine dell'ufficio presidenza a Montecitorio." Gli elettori del Centrodestra non penso che sianonti di avere un altro tecnico come premier: espressione del M5S,di sinistra,amico della Boschi e Napolitano",dice. "Penso che Salvini sia caduto nella trappola M5S di farsi isolare,indebolire,per finire sostanzialmente in unM5S",aggiunge.(Di martedì 22 maggio 2018)