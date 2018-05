Medici con il fischietto contro le aggressioni  di pazienti in ospedale

Sanità - Veneto : fischietti ai Medici contro il rischio aggressioni : fischietti da usare per scongiurare le aggressioni: ne saranno dotati medici, infermieri e personale sanitario dell’Ulss4 ‘Veneto Orientale’ che partecipano al progetto sperimentale dopo che, nel 2017, sono raddoppiate le aggressioni rispetto al 2016, 45 contro 23. Negli ospedali dell’Ulss4 si sono verificate aggressioni verbali, spinte, ma anche schiaffi e pugni, e ad avere la peggio e’ sempre il personale medico e ...

Scienza e comunicazione : giornalisti e sanità a confronto su Medicina - salute - informazione e fake news : Mercoledì 23 maggio, alle ore 15.30, presso l’Aula Mediterraneo del padiglione H dell’A.O.R.N. Antonio Cardarelli, il mondo della sanità e del giornalismo si confronteranno analizzando il rapporto tra comunicazione e salute, Scienza e sistema dell’informazione. Il seminario formativo dal titolo “informazione e sanità. La comunicazione scientifica ai tempi della networked society”, organizzato dal Consorzio Ro.Ma. in collaborazione con AssoStampa ...

Safe Water 2018-020 : il progetto della Società Italiana di Medicina Ambientale per un uso consapevole del : In Italia disponiamo di circa 7.841 corpi idrici superficiali, 534 grandi invasi e oltre 8.000 piccoli invasi con un consumo che è cresciuto del 600% dal secolo scorso: condizione che mette a rischio gli approvvigionamenti al verificarsi di eventi siccitosi. Ma alle criticità legate agli aspetti quantitativi si associano anche quelle qualitative a seguito di minacce naturali e soprattutto antropiche dovute prioritariamente ai settori produttivi ...

L'Amministrazione Accorinti a confronto con i Medici della sanità messinese : 'Dando atto della continuità di rapporto che c'è stata in questi anni col mondo della medicina, il sindaco Accorinti ha evidenziato l'inaccettabilità della prevista riduzione del servizio del 118 , ...

Prestiti per Medici 2018 : finanziamenti convenzionati grazie al Club Enpam : Sono tanti gli istituti di credito che hanno messo a punto i Prestiti per Medici, ovvero delle proposte di finanziamento riservate in particolare alla categoria dei Medici. Ottenere un finanziamento di questo genere è piuttosto semplice; scopriamo a seguire quali sono i Prestiti per Medici più richiesti e quali sono le offerte del 2018, soffermandoci poi anche sui Prestiti dedicati e riservati al Club Enpam. >>> CLICCA QUI E SCOPRI I ...

Marcia per la vita - prolife in corteo a Roma contro eutanasia e legge 194 : “Aborto? È omicidio - carcere per donne e Medici” : Dedicata ad Alfie Evans, si è svolta oggi l’ottava Marcia per la vita la manifestazione antiabortista che ha portato migliaia di persone da tutta Italia a sfilare nel centro di Roma. In testa del corteo anche Giorgia Meloni presidente di Fratelli d’Italia “La Marcia di oggi è dedicata ad Alfie Evans il bambino al quale abbiamo fatto avere la cittadinanza italiana perché i suoi genitori fossero liberi di continuare a curarlo al ...

In un Venezuela senza cibo e Medicine Maduro va incontro a un plebiscito : Alexandre Hernandez apre la porta della sua casa a Bello Monte, quartiere della classe media di Caracas. Cammina lentamente, parla con difficoltà e mostra subito la speciale macchina portatile che gli serve a calmarlo quando arrivano gli attacchi. Ha 42 anni e da sei soffre del morbo di Parkinson. Da tre anni dirige l’associazione dei malati venezu...

NUOVO FARMACO PER IL MAL DI TESTA/ Amovig - come funziona il primo Medicinale concepito per l'emicrania : Forse si è arrivati a FARMACO che potrà ridurre notevolmente le emicranie che colpiscono milioni di persone al mondo, è il primo FARMACO studiato appositamente(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 19:23:00 GMT)

Epidemia di Ebola in Congo : la Commissione Europea pronta a inviare Medici : Il commissario agli Aiuti umanitari ha reso noto, in occasione di una conferenza stampa, che l’Unione Europea è pronta a mobilitare immediatamente il Corpo sanitario europeo per tentare di contenere l’Epidemia di Ebola che sta interessando la Repubblica Democratica del Congo. “La lezione dalla precedente crisi è che non possiamo essere compiacenti sull’Ebola. Il nostro obiettivo è contenere il virus, e con i nostri ...

Camorra : arrestati due Medici della Napoli bene in affari con il clan Lo Russo/ Riciclaggio di denaro sporco : Camorra, arrestati i fratelli D’Ari: medici insospettabili in affari con il clan Lo Russo. Gravi le accuse nei loro confronti, che avrebbero gestito dei ristoranti assieme ai camorristi(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:52:00 GMT)

Camorra e ristoranti : in cella due Medici insospettabili in affari con il clan Lo Russo : Due fratelli medici in cella con l'accusa di aver favorito il clan Lo Russo, in una inchiesta che punta a fare chiarezza sulla infiltrazione di soldi sospetti in importanti e accorsati attività di ...

Camorra e ristoranti : in cella due Medici insospettabili in affari con il clan Lo Russo : Due fratelli medici in cella con l'accusa di aver favorito il clan Lo Russo, in una inchiesta che punta a fare chiarezza sulla infiltrazione di soldi sospetti in importanti e accorsati attività di ...

?Camorra e ristoranti : in cella due Medici insospettabili in affari con il clan Lo Russo : Due fratelli medici in cella con l'accusa di aver favorito il clan Lo Russo, in una inchiesta che punta a fare chiarezza sulla infiltrazione di soldi sospetti in importanti e accorsati...

I Medici lanciano l’allarme : “Non usate la carta alluminio”. Le conseguenze non sono da sottovalutare : La cucina è uno di quei luoghi i cui, normalmente, ci si sente protetti, sicuri. Eppure, pare di capire, piccole accortezze sono necessarie anche lì. Chi lo avrebbe mai detto di dover diffidare anche della carta alluminio? La utilizziamo non solo per coprire pirofile e teglie durante la cottura in forno, ma anche per conservare i cibi prima e dopo la loro preparazione. Eppure i medici mettono in guardia dall’uso dei fogli di ...